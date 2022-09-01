ATO, çiçekçiliği meslek standardına kavuşturuyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasındaki iş birliği çerçevesinde, çiçekçilik mesleğinin standartları sektör temsilcileri ile birlikte şekillenecek.

1 Eylül 2022’de ATO, MYK ile gerçekleştirdiği "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" çerçevesinde, çiçekçilik mesleğinde sahip olunması gereken bilgi, beceri, tavır ve tutumların belirlenmesine yönelik olarak ATO’nun 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan "Çiçekçi Seviye 5 Ulusal Meslek Standardı Taslağı" ilgili tarafların görüşüne sunuldu.

Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ATO ile MYK arasında 23 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” çerçevesinde “Çiçekçi Seviye 5 Ulusal Meslek Standardı Taslağı”nın sektörün görüşüne sunulduğu bildirildi. Şeffaf ve katılımcı bir süreçle, objektif ve ulusal platformda kabul gören meslek standartları oluşturabilmek amacıyla ilgili tarafların görüşlerinin alınacağı belirtilen açıklamada, inceleme ve değerlendirme süreçlerinin ardından taslak standardının ilgili MYK sektör komitesinde değerlendirileceği, MYK Yönetim Kurulu’nun onayının ardından Ulusal Meslek Standardı olarak Resmi Gazete’de yayımlanacağı kaydedildi.

“Bir iş en iyi bilen o işe zaman harcayanlardır”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ulusal platformda kabul gören meslek standartları oluşturabilmek için sektörün mesleğe ilişkin görüşlerinin önemli olduğunu söyledi. Bir mesleği en iyi şekilde bilenlerin o işi yapanlar olduğunu hatırlatan Baran, “Çiçekçilik mesleğine standart kazandırmak için çalışmalar önemli bir noktaya geldi. Bu aşamada sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınması gerekiyor. Bir iş en iyi bilen o işe zaman harcayanlardır. Bu nedenle sektörün içinden gelen sesler, standardın kalite ve kabul edilebilirliğini artırmak açısından çok faydalı olacak. Meslek standardı taslağını en iyi haline kavuşturmak için konuyla ilgili öneri sunmak isteyen sektör temsilcilerine, hazırladığımız formu doldurarak meslek standardına dair görüşlerini bildirmelerini istiyoruz” dedi.