ATO Başkanı Gürsel Baran’dan Ankara Valisi Vahip Şahin’e: “Tedbirlerimizle, heyecanımızla 1 Mart’a hazırız”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Valisi Vasip Şahin’e Başkent’in yeme-içme sektörünün restoran, lokanta ve kafelerin yanı sıra üreticileri, tedarikçileri ve binlerce çalışanıyla 1 Mart’ta kademeli açılmayı beklediğini belirterek, “Ankara kademeli açılmada öncü ve örnek olmaya hazır” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri ve 60 No’lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan ve üyeleri, Ankara Valisi Vasip Şahin’le bir araya geldi. ATO Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen ve Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm’ün de katıldığı görüşmede, 1 Mart’tan itibaren normalleşme sürecine kademeli geçiş konusu ele alındı.

Sektörün yerinde karar dönemine geçilmesiyle birlikte heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdiğini kaydeden Baran, “Tedbirlerimizle, heyecanımızla 1 Mart’a hazırız. Yeme içme sektörünün yanı sıra, kirayla geçinen ancak bu süreçte kirasını alamayan dükkan sahipleri, üreticiler, bahşişten mahrum kalan çalışanlar, tedarikçiler hatta pazarcılara kadar binlerce insan gelir kaybı yaşadı” diye konuştu.

Ankara’nın birçok ile kıyasla pandemiyle mücadelede başarılı olduğunu, vaka sayısı ve artış hızı açısından iyi durumda görüldüğüne dikkat çeken Baran, şunları söyledi:

“Belgeli işyerleri, bilinçli işletmeciler, eğitimli çalışanlar ve sağduyulu müşteriler ile Ankara’da pandemiye karşı kontrolün sağlanabileceği zemin hazır. Terazinin bir kefesinde sağlığın diğer kefesinde de ekonominin yer aldığının farkındayız. Teraziyi dengede tutmak için tedbirlere harfiyen uyarak, hem kendimizin hem vatandaşlarımızın sağlığına özen göstererek ticari hayatı yeniden canlandırmak istiyoruz.”