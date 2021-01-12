ATO Başkanı Gürsel Baran: "Türkiye dünyanın tedarik merkezi olabilir"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (OSİAD) düzenlediği "OSİAD Sohbetleri" programına online olarak katıldı. Programda pandemi süreci ve 2021 yılına dair değerlendirmelerde bulunan Baran, "Türkiye üretim yapısını yenileyerek ithalatın önüne geçebileceği gibi, ara mal üretimiyle de önemli bir tedarik merkezi haline de gelebilir, Türkiye bu pozisyona çok uygun bir ülke" dedi.

Programda konuşan Baran, ticari işletmelerin birçoğunun finansman sıkıntısı yaşadığını ve bu problemlerin giderilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Ziraat Bankası ve Halk Bankası ile bir protokol imzaladıklarını belirtti. Protokol detayları hakkında konuşan Baran, "Ziraat Bankamızın Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Projesi ve Halk Bankamızın Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projeleri ile üyelerimize güvenli ticaret sistemi içerisinde finansmana erişim imkânı sağladık. İstiyoruz ki, üyemiz finansman ve tahsilat riski düşünmeden ticarete odaklanabilsin. Üyelerimizin bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Pandemi sürecinde 4 bin 498 üyemiz 278 milyon TL kredi kullandı"

Pandemi sürecinde bütün sektörlerin zarar gördüğünü ve bu zararları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Baran, "ATO olarak gerek virüsün önlenmesi gerek süreç içerisinde üyelerin hak ve menfaatlerinin korunması için gereken adımların attık. 67 Meslek Komitesi için 67 Whatsapp gurubu oluşturuldu. Her türlü bilgi bu gruplara iletildi. Ayrıca Üye Destek Masaları kurarak dernek üyelerine maske ve yardım kolileri dağıttık. 27 Nisan tarihi itibariyle ‘Nefes Kredisi’ ile 1 milyar 200 milyon TL değerinde kredi hacmi oluşturduk. Bu krediden 4 bin 498 üyemize 278 milyon TL kredi desteğinde bulunduk" diye konuştu.