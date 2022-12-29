ATO Başkanı Baran’dan yeni yıl için dijitalleşme ve yeşil dönüşüm vurgusu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2023 yılında da üyelerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik “dijitalleşme” ve “yeşil dönüşüm” çalışmalarına hız vereceklerini belirterek, “Dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe odaklanarak daha fazla yatırım, üretim, ihracat ve istihdam hedefiyle üyemize, şehrimize, ülkemize yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada 2022 yılına ilişkin değerlendirmede bulunarak, 2023 yılına ilişkin beklenti ve öngörülerini paylaştı. Pandemi süreci ve iklim değişikliğinin üretimden ticarete, tüketici alışkanlıklarından iş yapış biçimlerine kadar birçok alanı doğrudan etkilediğini ifade eden Baran, günümüz dünyasında rekabet gücünü artırabilmenin ancak dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümü sağlayarak mümkün olabileceğini söyledi. Baran, "Bilgi ve iletişim teknolojilerinde sınır tanımayan gelişmeler yaşanıyor. Ankara Ticaret Odası olarak teknolojinin ışığında üyelerimize en hızlı ve en kolay hizmeti sunmaya, iklim değişikliğiyle ortaya çıkan yeşil dönüşüme hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Dünyada artan rekabet ortamında bunları sağlamak önemli. Odamızda dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe odaklanarak daha fazla yatırım, üretim, ihracat ve istihdam hedefiyle üyemize, şehrimize, ülkemize yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"2023 yılında önceliğimiz yine şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı sunmak"

Cumhuriyet’in yüzüncü yılının kutlanacağı 2023 yılının aynı zamanda Ankara Ticaret Odası’nın kuruluşunun da yüzüncü yılı olduğunu belirten Baran, Odanın 100’üncü yılında görev alan yönetim olarak üyelerinin faaliyet gösterdiği sektörlerin mevcut sorunlarının çözülmesi için çalışmalar yapmaya, ulusal ve uluslararası alanda rekabet güçlerinin artırılması için sektörel stratejiler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. İş dünyası olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışacakları mesajını veren Baran, "Cumhuriyet’imiz ile birlikte Ankara Ticaret Odamızın da 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılında önceliğimiz yine üyelerimize en iyi hizmeti, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı sunmak olacak" ifadelerini kullandı.

"Yeşil Dönüşüm Ofisi’ni hayata geçireceğiz"

İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı olumsuz etkilerin çağımızın en önemli sorunları arasında yer aldığını belirten Baran, bu süreçte enerjiden finansmana, üretimden ticarete, ekonominin tüm unsurlarının yeşil dönüşüme hazır hale gelmesinin önemine dikkati çekti.

Ankara Ticaret Odası olarak iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturarak, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın öngördüğü çerçevede KOBİ’lerin yeşil dönüşümünü sağlamak üzere çalışmalar yürüttükleri bilgisini veren Baran, “Önümüzdeki günlerde ‘Yeşil Dönüşüm Ofisi’ni kuracağız. Bu ofisle, KOBİ’lerin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm uygulamalarına yönelik kurumsal ve teknik kapasitelerini geliştirmeyi ve iş modellerinde gerekli olan dönüşümlerini desteklemeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sınırda karbon düzenlemesi gibi ekonomiyi doğrudan etkileyen unsurları olduğuna dikkati çeken ATO Başkanı Baran, bu süreçte ekonominin temel direği durumundaki KOBİ’lerin yeşil dönüşümünü sağlamasının önemli olduğunu söyledi. Ankara Ticaret Odasının ’Yeşil Dönüşüm Ofisi’ projesiyle KOBİ’lerin üretimde sürdürülebilirliği temel alan, karbon emisyonunu azaltan, enerji verimliliğini sağlayan, atık yönetimi yapmayı gerektiren yeşil dönüşüm süreçlerini anlaması, içselleştirilmesi ve uygulamalarına entegre etmesini sağlamayı amaçladıklarını bildiren Baran, “KOBİ’ler tarafından geliştirilecek yeni yeşil iş modelleri, Türkiye’de yeşil geçişin motoru olma potansiyeline sahip. Bu projede, KOBİ’lerin sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm uygulamalarına ilişkin eğitim ve teknik kapasite ihtiyaçları tespit edilecek. Ardından uygulamalı eğitim programı ile teknik bilgi ve beceri kapasitelerinin artırılması sağlanacak" şeklinde konuştu.

"ATONET üye hizmet platformunu geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Ankara Ticaret Odasında Covid-19 pandemisiyle birlikte dijital dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Baran, 2022 yılında Oda hizmetlerini tek çatı altında bir araya getirdikleri “ATONET Üye Hizmet Platformu”nu devreye aldıklarını hatırlattı.

ATONET mobil uygulamasıyla üyelerine e-Devlet şifresiyle erişebilecekleri dijital hizmet sunan ilk Oda oldukları bilgisini veren Baran, “Bilgi ve iletişim teknolojilerinde sınır tanımayan gelişmelerin ışığında üyelerimizin hizmetlerimize daha hızlı ve kolay ulaşabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. ATONET uygulaması üzerinden şirket iş ve işlemlerini kolayca yapan üyelerimizin zamanını işine ayırarak, verimini de ticaretini de artıracağını düşünüyorum. Ticareti bilgi ve teknolojiyle buluşturup Başkentimiz ve ülkemiz ekonomisini daha ilerilere taşımak istiyoruz. ATONET Üye Hizmet Platformunu geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Markalaşma ve katma değerli üretim ile coğrafi işaretli ürünler gündemimizin değişmez maddeleri"

Üyelerinin ticari mekan ihtiyaçlarını karşılamak, üretim ve ticaret hacimlerinin artırılmasını sağlamak amacıyla Ankara’da yeni ticaret ve sanayi bölgelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin ve ticaret sitelerinin oluşturulmasına öncülük etmeye devam edeceklerini kaydeden Baran, Ankara Ticaret Odası olarak markalaşma ve katma değerli üretim ile Coğrafi İşaretli ürünler konularının da değişmez gündem maddeleri arasında yer alacağını söyledi.

Coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalık oluşturarak yöresel ürünlerin katma değerini artırmak, üreticinin emeğini kıymetlendirmek ve bu ürünlerin Ankara üzerinden dünyaya pazarlanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak bugüne kadar ’Ankara döneri’, ’Ankara simidi’, ’Ankara tavası’, ’Ankara Erkeç pastırması’, ‘Ankara tiftiği’, ‘Çamlıdere Höşmerim tatlısı’ ve ‘Ankara Andezit taşı’na ’Coğrafi İşaret’ tescili aldık. ‘Ankara balı’ ve ‘Ankara aspir bitkisi’ için de başvuru sürecimiz devam ediyor. İlkini 2017, ikincisini 2019 yılında düzenlediğimiz ‘Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin yenileri de ajandamızda yer alıyor" açıklamasında bulundu.

ATO Başkanı Baran, marka bilincini geliştirmek, firmaları markalı ürünler üretmeye teşvik etmek, marka iklimi oluşturarak, Ankara’dan ulusal ve uluslararası markalar çıkmasını sağlamak ve katma değer sağlayan işletmelerin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla ilkini 2015 yılında gerçekleştirdikleri “Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları”nın yenilerini de hayata geçireceklerini söyledi.

"İlk etapta hedefimiz 10 bin ihracatçı"

Ankara Ticaret Odasının dış ticareti geliştirmeye yönelik faaliyetlerine devam edeceği bilgisini veren Baran, "Odamız bünyesinde kurduğumuz ‘Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’ ile üyelerimize kurumsallaşmaları, verimli çalışmaları, rekabet düzeylerini artırmaları, yeni pazarlara açılmaları konusunda her türlü desteği vermeye devam ederek, şehrimizdeki ihracatçı firma sayısını artıracağız. Üniversite öğrencileri ve üyelerimize yönelik olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz ‘Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimleri’ne, ülkemizde görev yapan büyükelçiler ve ticaret ataşeleri ile temaslarımıza devam edeceğiz. Ankara’da hiç ihracat yapmamış kişileri ihracata kazandırarak ihracatçı sayısını 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Baran, iş dünyası olarak, 2023’ün Türkiye için her alanda daha iyi bir yıl olacağına inandıklarını belirterek, yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini diledi.