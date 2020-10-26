ATO Başkanı Baran’dan “KDV ve muhtasar” çağrısı
ANKARA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN, YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGININDAN ETKİLENDİĞİ İÇİN MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALINAN MÜKELLEFLERİN ERTELENEN MUHTASAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN ÖDEME SÜRECİNE GİRİLDİĞİNİ BELİRTEREK, “BAZI SEKTÖRLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ DEVAM EDİYOR. CİRO YAPAMAYAN, TAHSİLAT GERÇEKLEŞTİREMEYEN İŞLETMELER SÜRESİ GELEN ÖDEMELERİ DE YAPAMAYACAK DURUMDA. YAKLAŞIK 2,7 MİLYON MÜKELLEFİN KDV VE MUHTASAR BEYANNAME ÖDEMELERİNİN TBMM GÜNDEMİNDE YER ALAN TORBA YASA’YA EKLENMESİ KONUSUNDA HÜKÜMETİMİZE VE TÜM MİLLETVEKİLLERİMİZE ÇAĞRI YAPIYORUM” DEDİ.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip korona virüs salgınından etkilendiği için mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin ertelenen Muhtasar ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerine ilişkin ödeme sürecine girildiğini belirterek, “Bazı sektörlerde mücbir sebep hali devam ediyor. Ciro yapamayan, tahsilat gerçekleştiremeyen işletmeler süresi gelen ödemeleri de yapamayacak durumda. Yaklaşık 2,7 milyon mükellefin KDV ve Muhtasar beyanname ödemelerinin TBMM gündeminde yer alan Torba Yasa’ya eklenmesi konusunda hükümetimize ve tüm milletvekillerimize çağrı yapıyorum” dedi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin ertelenen KDV ve Muhtasar beyannameleri için tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 27 Ekim Salı günü sonunda dolacağını belirterek, bu ödemelerin, bir önerge ile TBMM gündeminde bulunan Torba Yasa Tasarısı içerisine alınmasının reel sektörü rahatlatacağını kaydetti.
Baran, korona virüs salgının Türkiye’de baş göstermesi ve reel sektörü etkilemesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” ile çok sayıda yükümlülüğün ertelendiğini söyledi. Uygulamayla ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan ve salgından etkilenenler ile İçişleri Bakanlığı kararıyla faaliyetlerine ara verilen sektörler için mücbir sebep hali ilan edildiğini kaydeden Baran, 2,7 milyon civarında mükellefin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin Muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresinin her bir dönem için altı ay ertelendiğini hatırlattı.
Ertelenen vergi yükümlülüklerinin son ödeme sürecine girildiğini kaydeden Baran, “Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile KDV Beyannameleri için tahakkuk eden vergiler Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödenecek. KDV ve Muhtasar Beyannameleri için de ödeme süreci 27 Ekim Salı günü, yani yarın akşam sona erecek. Ödemesini yapmak isteyen ancak mücbir sebep hali devam eden, ciro yapamayan binlerce işletme bu ödemelerin taksitlendirilerek tahsil edilmesini bekliyor. Halen TBMM gündeminde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Torba Yasa Tasarısı Genel Kurul’da görüşülürken ek bir madde ile konunun çözüme kavuşturulması reel sektörün geleceğe umutlu bakmasına vesile olacaktır” diye konuştu.
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