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ATO Başkanı Baran’dan iş adamlarına "KOSGEB programına katılarak istihdama destek olun" çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üyelerini KOSGEB’in küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) sağladığı “Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı”na katılarak istihdama destek olmaya davet etti.

Ekonomi 21.01.2022, 11:49
ATO Başkanı Baran’dan iş adamlarına "KOSGEB programına katılarak istihdama destek olun" çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üyelerini KOSGEB’in küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) sağladığı “Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı”na katılarak istihdama destek olmaya davet etti.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) faizsiz ve teminatsız geri ödemeli “Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı” ile 16-17 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleşecek “6. Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu"nun (WCI) tanıtım toplantısı ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, KOBİ’lerin Covid-19 pandemi sürecinde sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, KOSGEB’in bu süreçte finansmandan Ar-Ge ve teknolojiye kadar birçok alanda işletmeleri desteklediğini söyledi. İstihdamın yüzde 73’ünü, ihracatın ise yüzde 36’sını gerçekleştiren KOBİ’lerin ülkemizde ekonominin belkemiğini oluşturduğunu ifade eden Baran, üyelerini KOSGEB’in “Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı”na katılarak istihdama destek olmaya davet etti.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin de yaptığı konuşmada, KOSGEB olarak projelerini iş dünyasının beklentilerine göre yürüttüklerini belirtti. MKİ Hızlı Destek Programı ile mikro ve küçük işletmelerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdamını sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Şahin, Türkiye’deki genç işsizliğinin yanı sıra, nitelikli iş gücü ihtiyacının bulunduğuna dikkat çekti. Şahin, “KOSGEB olarak pandemiden etkilenen sektörlerin yeni mezun ve genç arkadaşlarımıza istihdam sağlamasını amaçladık. 75 bin gence istihdam hedefiyle başlattığımız programa bugün itibarıyla toplam 34 bin başvuru aldık” dedi.

Şahin, destek programı kapsamında bir yıllık sürede çalışan sayısını koruyup meslek lisesi, üniversite mezunu gençlere 12 ay iş garantisi veren işletmelere her bir personel için 100 bin TL’lik geri ödemeli destek verileceğini,

işletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması halinde personel başına 10 bin lira artırımlı destek sağlanarak destek üst limitinin de 110 bin liraya çıkacağını söyledi. Destek programı hakkında detaylı bilgi veren Şahin, ATO üyelerinin sorularını da yanıtladı. Programa son başvuru tarihinin 31 Mart olduğunu hatırlatan Şahin, ATO üyelerini destek programından yararlanmaya davet etti.

"Hedefimiz Afrika ile ticaret hacmini 75 milyar dolara taşımak"

KOSGEB destek programının ardından “6. Dünya Sektörler arası İşbirliği Forumu”nun tanıtım toplantısının açılışında da bir konuşma yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, forumun Türkiye ve Afrika arasındaki ticareti geliştireceğini dile getirdi. Türkiye’nin 2005 yılından itibaren Afrika ile ilgili açılım gerçekleştirdiğini belirten Baran, 2009 yılı öncesine kadar sadece 12 Afrika ülkesinde büyükelçiliği bulunan Türkiye’nin kıtadaki büyükelçilik sayısını 43’e yükselttiğini söyledi. Türkiye’nin Afrika ile 25 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu ifade eden Baran, “Hedefimiz ticaret hacmini 75 milyar dolara taşımak. Afrika çok kıymetli zenginlikleri barındıran bir ülke. Karşılıklı ticaret hacmimizi artırmakla ilgili ülkeler arasında bağların kurulacağı forumun sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Toplantıya ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya, KOSGEB Ankara OSTİM Müdürü Hasan Şenel, KOSGEB Proje Koordinasyon Müdürü Kürşat Emre Dunay ile çok sayıda ATO Meclis ve Komite Üyesi de katıldı.

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