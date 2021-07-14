ATO Başkanı Baran’dan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye’yi hedef aldığını belirterek, “Demokrasimiz için nöbette, ekonomimiz için gece gündüz işimizin başındayız” dedi.

ATO Başkanı Baran, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk milletinin, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği kahramanca mücadelenin içerde ve dışarda hainlerin oyununu bozduğunu belirten Baran, “Türk milleti, ihanetin karşısında topyekün durarak destan yazdı. Birlik ve beraberliğimizin gücünü, Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ” ifadesini kullandı.

15 Temmuz’un ekonomiye verdiği hasar karşısında ekonominin tüm aktörlerinin koordineli hareket ettiğini kaydeden Baran, “15 Temmuz hainlerinin ekonomik tahribatına karşı tüccarımızla, sanayicimizle, çalışanlarımızla omuz omuza çalıştık. Bu millet 15 Temmuz hainlerini de, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesi veren vatanseverleri de unutmayacak.” değerlendirmesini yaptı.

Türk milletinin darbeyi önlemek için uçakların, tankların ve tüfeklerin karşısına kendini siper ettiğini hatırlatan Baran, 15 Temmuz’un bir demokrasi zaferi olduğunu söyledi. Baran şöyle devam etti:

“15 Temmuz Gecesi, milli birlik ve beraberliğimizin vücut bulduğu direnişin simgesi oldu. Vatan söz konusu olduğunda bu milletin her bir evladı tereddüt etmeden canını ortaya koyabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Demokrasiye ve vatanına sahip çıkmak için şehit düşen demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın.”