ATO Başkanı Baran’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk milletinin Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişimini unutmadığını ve unutmayacağını belirterek, “Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek” dedi.

ATO Başkanı Baran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz’un Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Baran, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milletin demokrasiyi korumak için verdiği mücadelenin hafızalarda aynı canlılıkla durduğunu söyledi. 15 Temmuz’da Türkiye’nin istikbaline ve istiklaline kastedilmeye yeltenildiğini hatırlatan Baran, “15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği kahramanca direniş ekonomi cephesinde yatırım, üretim, istihdam, ihracat seferberliğiyle devam ediyor” diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını kaydeden Baran, şunları söyledi:

“15 Temmuz’da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü uğruna, demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Tarihimizin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimizden de Allah razı olsun. O gece demokrasi için, bağımsızlık için, özgürlük için, vatanımız için, milletimiz için canları pahasına sokakları, meydanları doldurarak ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızın aziz hatırası sonsuza kadar yaşayacaktır.”