ATO Başkanı Baran’dan 10 Kasım mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Tarihte eşi benzeri görülmeyen bir kararlılık ve azimle, Türk milletinin istiklal mücadelesine önderlik eden Atatürk’ün gösterdiği kararlı ve azimli duruşu iş dünyası olarak örnek aldıklarını belirten Baran, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemiz ekonomisini üretim, yatırım, ihracat ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Baran mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başkentimizin Cumhuriyetimizle yaşıt Ticaret Odası olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurladığımız günün yıl dönümünü özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk ekonomisine öncülük edecek onlarca kurum ve kuruluşu ülkemize kazandırarak, ekonomik kalkınmamızı başlatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk girişimcisi ve özel sektörüne güvenini boşa çıkarmayacağız. Bugünün istiklal mücadelesinin ekonomik bağımsızlıktan geçtiği bilinciyle, istiklal ve istikbalimiz için işimizin başında var gücümüzle mücadele vereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.”