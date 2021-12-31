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ATO Başkanı Baran: “Yeni yılda üretmeye, istihdamı arttırmaya ve dış pazarlarda büyümeye devam etmeyi istiyoruz”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Türkiye’ye güveniyor ve küresel sorunların olduğu bu dönemin ülkemize fırsat pencereleri de açtığının farkında olarak üretmeye, istihdamı arttırmaya ve dış pazarlarda büyümeye devam etmeyi istiyoruz” dedi.

Ekonomi 31.12.2021, 12:20
ATO Başkanı Baran: “Yeni yılda üretmeye, istihdamı arttırmaya ve dış pazarlarda büyümeye devam etmeyi istiyoruz”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Türkiye’ye güveniyor ve küresel sorunların olduğu bu dönemin ülkemize fırsat pencereleri de açtığının farkında olarak üretmeye, istihdamı arttırmaya ve dış pazarlarda büyümeye devam etmeyi istiyoruz” dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada 2021 yılına ilişkin değerlendirmede bulunarak, 2022 yılına ilişkin beklenti ve öngörülerini paylaştı.

Baran, açıklamasında pandemi sürecinin ortaya çıkardığı belirsizlikler, hammadde fiyatlarındaki artış ve bozulan arz-talep dengesi nedeniyle enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının yükselişi, konteyner krizi, iklim değişikliği, yeşil ekonomi ile dijitalleşme gibi konuların 2021 yılında tüm dünyanın gündeminde yer aldığını ve almaya devam edeceğini aktardı.

Pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen yatırım, üretim ve ihracat için önemli fırsatlar barındırdığını ifade eden Baran, “Ülkemiz, bu süreçte gerek coğrafi konumunun avantajı gerek genç nüfusu gerekse üretim gücünün doğru yönetimiyle pozitif sonuçlar ortaya koyacağını gösterdi. Dünyanın yeni tedarik merkezi olabileceğini de ortaya koydu. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yeni yılın hatta bundan sonraki yılların anahtarları olacak. Pandemi süreci ticareti coğrafi olarak yakın noktalardan yapmanın önemini ülkelere gösterdi. Lojistik maliyetlerindeki yükselme de bunu destekledi. Türkiye Asya, Afrika, Avrupa ve Ortadoğu’ya kolaylıkla ulaşılan bir ülke. Türkiye bu avantajını arkasına alarak, üretim yelpazesini genişleterek ihracatta yeni rekorlara koşabilir. Aynı şekilde ihraç ettiği ürünü üretmek için yurtdışından temin ettiği hammaddeyi de üreterek yerli ve millilik oranını artırabilir. Türk özel sektörü bunu yapacak dinamizme sahip durumda. Katma değerli üretimin önemini ve markalaşmayı artık herkes biliyor. Hedefimiz ihracattaki kilogram fiyatlarını yükseltmek yani katma değerli üretim yapmak olmalı. Ankara olarak zaten bu açıdan ülkemizde öncü bir şehir durumundayız. Genç nüfusumuzun oranı yüksek. Bu da hem iç piyasadaki canlılık hem de üretim gücü açısından büyük avantaj sağlıyor” ifadelerine yer verdi.

“Üretmeye, istihdamı arttırmaya ve dış pazarlarda büyümeye devam etmeyi istiyoruz

Dövizdeki dalgalanmanın önüne geçen, Türk lirasının stabilizasyonunu sağlayan önlemlerin sonuç vermesiyle birlikte yatırım, üretim ve istihdam için daha cazip koşulların oluşacağına inandıklarını belirten Baran, “Yatırımlarımızı arttırarak, tevsi yatırımları ile kapasitelerimizi büyütmeye ve Türkiye’nin büyümesine katkı vermeye devam edeceğiz. Türkiye’ye güveniyor ve küresel sorunların olduğu bu dönemin ülkemize fırsat pencereleri de açtığının farkında olarak üretmeye, istihdamı arttırmaya ve dış pazarlarda büyümeye devam etmeyi istiyoruz” dedi.

Ankara Ticaret Odası olarak yeni yılda da üyelere daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak, Ankara ekonomisini geliştirmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Baran, yeni dönemde çalışmaları pandemi, iklim değişikliği ve dijitalleşme sürecinin şekillendireceğini bildirdi.

“Yeni dönemde odamızın teknolojik ve fiziki altyapısını iyileştirme ve dijitalleşme çalışmalarına hız vereceğiz”

Baran, Ankara Ticaret Odası olarak yeni dönem çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Ankara Ticaret Odası’nda sektörleri temsil eden 67 Meslek Komitemizin bize ilettiği görüşler, talepler, sorunlar ve çözümler yol haritamızı oluşturuyor. Güncel gelişmelerden etkilenen 160 bini aşkın üyemizin Komitelerimize yansıyan sorunları yine bizim çalışmalarımızın belkemiği durumunda. Çalışmalarımızı hem uzun vadeli hedeflerimize hem de kısa vadeli sorunların çözümüne göre güncelleyerek sürdürüyoruz. Bu yıl da üyelerimizin ve çalışanlarının mesleki gelişimlerine yönelik eğitim, seminer, toplantılar düzenlemeyi sürdüreceğiz. Sınırları aş, milyonlara ulaş diyerek üyelerimizi değişen dünyada ticaret yapabilir hale getirmek üzere başlattığımız ‘E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği’ne devam edeceğiz. Odamızın teknolojik ve fiziki altyapısını iyileştirme ve dijitalleşme çalışmalarına hız vereceğiz.”

Ankara Ticaret Odası’nın başkent ve ülke ekonomisini geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceğini kaydeden Baran, “Ankara’nın sağlık turizminde gelişmesi amacıyla başladığımız HİSER projesine devam edeceğimiz bu yıl, Ankara’yı tüm kentsel sorunlarını çözmüş, katma değerli üretim gerçekleştiren, bilişim, savunma sanayi ve medikal sanayi ile ileri teknolojili sektörlerde öncü, tarım ve gıda üretiminde lider, kongre, fuar ve sağlık turizminde dünyanın tanıdığı bir Başkent haline getirmeye yönelik çalışmalar yapacağız” değerlendirmesini yaptı.

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