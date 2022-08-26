ATO Başkanı Baran: “Türkiye’nin diplomasi başarısı cazibe merkezi rolünü güçlendiriyor”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru ve yakın coğrafyadaki ilişkilerde sergilediği diplomasi başarısına değinerek, “Türkiye’nin diplomasi başarısı cazibe merkezi rolünü güçlendiriyor” dedi.

ATO 28’inci Dönem 53’üncü Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Mustafa Deryal başkanlığında Meclis Salonu’nda yapıldı. ATO Yönetim Kurulu’nun döneme ilişkin faaliyetleri hakkında meclise bilgi veren ATO Başkanı Baran, küresel ekonomideki gelişmelerle ülke gündeminde yer alan konuları da değerlendirdi. Küresel düzeyde sıkıntılar yaşandığını kaydeden Baran, “Koronavirüs salgınıyla birlikte tedarik zincirlerindeki bozulmalar, Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan doğalgaz ve petrol sıkıntısı, enerji, gıda ve emtia fiyatlarındaki yükseliş, üretim sorunları oluşturuyor” dedi.

Türkiye’nin Rusya Ukrayna savaşı boyunca yürüttüğü diplomasiye dikkat çeken Baran, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin gerek Rusya-Ukrayna savaşı, gerek tahıl koridoru gerekse yakın coğrafyadaki ülkelerle ilişkilerde bir diplomasi başarısı sergileniyor. Bu durum, ülkemizin cazibe merkezi rolünü güçlendiriyor” diye konuştu.

Baran, Türkiye’nin koordinasyonunda Karadeniz’de oluşturulan tahıl koridorunun dünyanın gıda arz güvenliğini sağladığını hatırlatarak, “Bu gelişmenin ülkemizin ekonomik aktivitesinin artmasına katkı sağlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ATO seçimleri hakkında bilgi veren Baran, seçim sürecini başlatmak üzere İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulunduklarını ve tarihin 8 Kasım 2022 Salı günü olarak belirlendiğini bildirdi. Konuşmasında dört yıl birlikte görev üstlendikleri meclis üyelerine teşekkür eden Baran, şunları söyledi:

“Ankara Ticaret Odası 28’inci meclis döneminin 53’üncü toplantısını yapıyoruz. Kanuna göre dört yılda bir seçim yapılması ve seçimlerin Ekim ayında başlayıp Kasım ayında bitirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda biz de seçim sürecini başlatmak için İlçe Seçim Kurulu’na başvurumuzu yaptık. 8 Kasım Salı günü seçim tarihi olarak belirlendi. Daha önümüzde iki meclis toplantımız var ama bu süreçte beraber görev yaptığımız arkadaşlara şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Oda tarihinde en aktif ve uyumlu çalışan meclislerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Sizlerle birlikte çalışmak benim için bir şerefti. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 29’uncu dönemde görev üstlenecek meclisimizin üyelerimize ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”