ATO Başkanı Baran: “Taşkent’e direkt uçuş talebinde bulunduk”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Özbekistan ile karşılıklı ticaret hacminin en kısa zamanda 5 milyar dolar düzeyine yükselmesi gerektiğini belirterek, bunun için direkt uçuşun önemine dikkat çekti. Baran, “Esenboğa’dan Taşkent’e direkt uçuş konulması talebinde bulunduk” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Yürütme Kurulu Heyeti ile birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi’nin yürüttüğü çalışmaları anlatan İş Konseyi Başkanı Özgüven, Türk iş insanlarının Özbekistan’da gerçekleştirdiği yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Ticarete direkt uçuş engeli

İki ülkenin karşılıklı dış ticaretinin 3,6 milyar dolar düzeyinde olduğunu kaydeden Özgüven, gelişime açık Özbekistan’ın ticaret ve yatırım için cazip bir ülke olduğunu söyledi. İstanbul’dan Özbekistan’a Türk Hava Yolları ve Özbekistan Hava Yolları’nın uçuşları bulunduğunu bildiren Özgüven, Ankara’dan Özbekistan’a direkt uçuş olmamasının ticaretin önünde engel teşkil ettiğini kaydetti.

“Reel sektörümüzle gurur duyuyoruz”

ATO Başkanı Baran da konuşmasında, Özbekistan’da yatırım ve ticaret yapan iş insanlarının Türk reel sektörünün yeteneğini temsil ediyor olmasından gurur duyduğunu ifade etti. Özbekistan’ın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu kaydeden Baran, “Aynı köklere ve aynı kültüre sahibiz. Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Semerkant ve Taşkent şehirleri, kendi köklerimizi ve değerlerimizi anlamak açısından önemli. Özbekistan, 30 milyonu aşan nüfusu, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ve coğrafi konumu ile Türk Cumhuriyetleri arasında anahtar bir role sahip. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde son dönemde önemli bir atılım yaşandı. Özbekistan’la 3,6 milyar dolar olan dış ticareti yeterli görmüyoruz. Bu rakamın en kısa zamanda 5 milyar dolar düzeyine yükselmesi gerekiyor” dedi

Denize kıyısı bulunmayan Özbekistan ile ticaret hacminin gelişmesinde direkt uçuşların önemli olduğunun altını çizen Baran, “Özbekistan’la hem ticaret hem de turizm açısından ilişkilerimizin gelişmesini arzu ediyoruz. Yurtdışına direkt uçuşlar zaten hep gündemimizde olan bir konuydu. Biz Türk Hava Yolları’na hazırladığımız öneri dosyası içerisine Esenboğa’dan Taşkent’e direkt uçuş konulması talebine de yer verdik” ifadelerini kullandı.

Özbekistan’da en çok yatırımı olan üçüncü ülkenin Türkiye olduğunu belirten Baran, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Çin’den sonra ilk sırada yer alan Türkiye’nin bu başarısının Özbekistan tarafından değerlendirilmesi gerektiğini de kaydetti. Baran, Ankara Ticaret Odası olarak Özbekistan’la ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik yapılacak tüm çalışmalarda yer alacaklarını da sözlerine ekledi.

Ziyarette Özgüven’e, DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkan Yardımcıları Ercan Bulut ve Ercan Çelik, Yürütme Kurulu Üyeleri Kemal Mustafa Helvacıoğlu, Arda Ergin, Fatih Altunbaş, Gürkan Coşkun, Geldimurat Annageldiyev, Barış Cem Özpolat, Hasan Gümüş, Sinan Sarıkoç, İbrahim Yalçıner, Görkem Alapala, Tolunay Yıldız, İş Konseyi Koordinatörü Lenura Özsaraç ile iş adamları Gürkan Doğan ve Taylan Çoban eşlik etti.