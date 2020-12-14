ATO Başkanı Baran salgın sürecinde mesleki eğitimi değerlendirdi:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde dezenfeksiyon malzemesinden, maske ve siperliğe kadar bir dizi üretimi hızla gerçekleştiren meslek liselerinin, salgın sonrasında da Türkiye’nin ilk 10 ekonomi hedefine ulaşmasında önemli rol üstleneceğini söyledi. Baran, “Yerli ve milli üretimin yolu mesleki eğitimden geçiyor. Ürün geliştirme, patent, faydalı model, tasarım ve marka üretimi odaklı bir yaklaşımla güncellenen mesleki eğitim, Türkiye ekonomisinin geleceğini oluşturacaktır” dedi.

Baran, yazılı bir açıklama yaparak, dünyanın gelişimine uygun biçimde, reel sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek işgücünü yetiştiren mesleki eğitimin Türkiye’yi salgın sonrası dünya ekonomisinde üst sıralara taşıyacağını söyledi. Mesleki eğitimin öneminin anlaşılmasıyla birlikte son yıllarda meslek liselerine ilginin de arttığını kaydeden Baran, gerçekleştirdikleri başarılı projelerle mesleki eğitime hak ettiği itibarı kazandıran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e teşekkür etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı “81 İlde 81 Meslek Lisesi İşbirliği Protokolü” kapsamında meslek liselerinin gelişimi için çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Baran, ATO olarak bu kapsamda Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hamisi olarak sorumluluk üstlendiklerini söyledi. Korona virüsle mücadele sürecinde dezenfeksiyon malzemesi maske ve siperlik üreten meslek liselerinin müfredatını çağın gereklerine göre güncellediğini kaydeden Baran, “Yerli ve milli üretimin yolu mesleki eğitimden geçiyor. Ürün geliştirme, patent, faydalı model, tasarım ve marka üretimi odaklı bir yaklaşımla güncellenen mesleki eğitim, Türkiye ekonomisinin geleceğini oluşturacaktır ” diye konuştu.

Meslek liselerinin 21. yüzyılın gereksinimi olan teknoloji çağına hakim gençler yetiştirmeye yönelik eğitimler gerçekleştirdiğinin de altını çizen Baran, ”Hızla gelişen teknoloji dünyası ile birlikte siber güvenlik, bulut bilişim, endüstriyel robot programcılığı gibi pek çok alanda gençlerimiz eğitim görerek teknolojik dönüşümde nitelikli iş gücü sahibi oluyorlar. Yalnızca teoride kalmayan meslek liseliler, pratikte de ihtiyaca yönelik hareket ediyorlar” dedi.

“Mesleki eğitimde paradigma değişti”

Baran, mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunu milli mesele olarak gören ve büyük bir inançla çalışma yürüten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in “Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi-Türkiye’nin Mesleki Eğitim ile İmtihanı” isimli kitabının da çok önemli bir kaynak niteliği taşıdığını bildirdi. Mesleki eğitimin, mevcut durumunun ve temel sorunlarının mercek altına alındığı kitapta, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesinin yollarının anlatıldığını bildiren Baran, şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Mahmut Özer’in hazırladığı kitap, mesleki eğitim konusunda temel belge niteliğinde bir yayın. Ülkelerin mesleki eğitim tecrübelerine yer verilerek konunun ele alındığı kitap, mesleki eğitimde dönüşüm ile sorunların çözümüne ilişkin bir projeksiyon çiziyor. Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu’nda mesleki eğitim sorununun çözümüne yönelik yol haritasının el alındığı kitapta, güçlü mesleki eğitimin güçlü Türkiye’yi nasıl inşa edeceği her türlü detayıyla ele alınmış durumda. Bu yayın sadece ülkemiz için değil, iş piyasasına uygun işgücü yetiştirmek isteyen tüm ülkeler için kaynak niteliğinde bir belge olarak literatürde yerini almıştır. Sayın Özer’e, Bakan Yardımcısı olarak yürüttüğü başarılı çalışmaları ve mesleki eğitimi bilimsel olarak ele aldığı kitabı için şahsım ve iş dünyası adına teşekkürlerimi sunarım.”