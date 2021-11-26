ATO Başkanı Baran, Posta Caddesi’ndeki işletmeleri ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Posta Caddesi’ndeki işletmeleri ziyaret etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Mermerci Han ve ATO Han başta olmak üzere Posta Caddesi’ndeki işletmeleri ziyaret ederek, ticari faaliyetleri hakkında işletme sahiplerinden bilgi aldı. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Başkent’te ticaretin merkezlerinden biri olan Ulus bölgesindeki Posta Caddesi’nin ticaret hayatı açısından önemine vurgu yapan Baran, “Posta Caddesi, Ulus’un merkezinde ve birçok caddenin de ortasında yer alıyor. Posta Caddesi’nde yıllardır ticaret yapan, buradan senelerdir evine ekmek götürerek Başkent’in ticari hayatına katkı sağlayan çok sayıda tüccarımız faaliyet gösteriyor. Ankara’nın kuruluşunda ticaret merkezi olan Posta Caddesi, Başkent ticaretini günümüze taşıyor. Başkent’in büyük bir ticari ve ekonomik gücü de burada bulunuyor. Bizler de burada emek veren tüccarımızın hatırını sormak, görüşlerini almak ve önerilerini dinlemek için üyelerimizi yerinde ziyaret ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Baran, kendisinin çırak olarak çalışmaya başladığı ilk işletmenin de Posta Caddesi’nde bulunduğunu belirterek, “Posta Caddesi Ankara ticaretinin okuludur” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi Ulus Kent Meydanı civarındaki cadde ve sokaklarda başlattığı çalışma kapsamında Posta Caddesi’nde de sağlamlaştırma ve cephe yenileme çalışmaları yapılacağı bilgisini veren Baran, çalışma tamamlandığında bölgenin ticaret ve turizmine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

ATO Başkanı Baran’a ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar ve Mehmet Fatih Çetinkaya ile ATO 26 No’lu Hırdavat Satıcıları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sıtkı Öztuna eşlik etti.