ATO Başkanı Baran: “Pandeminin etkilediği ekonomiye uzun tatil durgunluğu yaşatılmamalı”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı öncesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili ile birleştirilmesine ilişkin talepler bulunduğunu belirterek, “Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor. Pandeminin etkilediği ekonomiye uzun tatil durgunluğu yaşatılmamalı” dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili ile birleştirilmesinin gündeme geldiğini belirterek, uzun tatilin üretim ve ihracatı yavaşlatarak milli gelirin artışını engelleyeceğini ifade etti. Pandemi sürecinde alınan tedbirler ve kısıtlamalar doğrultusunda birçok sektörün ticari aktivitesini sürdüremediğini hatırlatan Baran, kademeli normalleşme süreciyle kepenk açan işletmelerin birikmiş ödeme ve diğer yükümlülükleri için toparlanma süreci yaşadığını aktardı. Baran, pandemi sürecinde alınan tedbirler ve kısıtlamalar ile birçok sektörün iş yapamaz duruma geldiğini vurgulayarak, “Haftalarca iş yerinin kapısını açamamış üyelerimiz var. Yeniden ekonomik çarkını döndürebilmek için kepenklerini kaldıran üyelerimizi yeni bir uzun tatil süreciyle karşı karşıya bırakmak, ticaret hayatını, üretimi ve ihracatı sekteye uğratarak ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir” değerlendirmesini yaptı.

Baran, turizm sektörünün sıkıntılı bir süreç yaşadığına da dikkat çekerek, “Turizm sektörü ülke ekonomisinin ana gelir alanlarından biri. Salgın hastalıktan en çok turizm ve diğer hizmet sektörü etkilendi. Kademeli normalleşmeyle birlikte turizm sektöründe de canlanma başladı. Yabancı turistlerin gelmesiyle birlikte sektör kısa sürede toparlayacaktır. Bayram tatilinin iç turizmin canlanması açısından faydalı olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak, bu sürecin ticari hayat, üretim ve ihracat dikkate alınarak, tüm kesimlerin eşit derecede fayda sağlayacağı bir sürede tutulması üretim, istihdam ve vergi gelirlerinin devamlılığı açısından fayda sağlayacaktır” ifadelerini aktardı.

Baran, ticaret ve sanayide iş hacimlerini etkileyen uzun bayram tatillerinin çalışanların da işe yönelik konsantrasyonlarını bozduğunu belirterek, “Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı” dedi.