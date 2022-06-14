ATO Başkanı Baran, OSTİM EXPO’ 22 Sanal Fuarı’nın açılışına katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’de bir organize sanayi bölgesi tarafından ilk kez düzenlenen OSTİM EXPO’ 22 Sanal Fuarı’nın çevrimiçi olarak gerçekleşen açılışına katıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 17 ana sektörde faaliyet gösteren 300’den fazla firmanın ürün ve kabiliyetlerinin tanıtılacağı OSTİM EXPO’ 22 Sanal Fuarı’nın açılışında konuştu. Fuar’ın üretim ve ihracatı artırmaya katkı sağlaması temennisinde bulunan Baran, dünyanın tedarikçisi Çin’in, iki yıllık pandemi sürecinde dünyanın dengelerini yerinden oynattığını belirterek, tedarik zincirlerinin bozulduğunu ve ticaretteki dengelerin değiştiğini söyledi. Türkiye’nin bu süreci, pazarlarını genişleterek ve ihracatını artırarak geçirdiğini ifade eden Baran, “Bunda hükümetimizin sunduğu desteklerin yanı sıra dinamik üretim yapısının rolü çok büyük oldu” dedi.

OSTİM’in önemli tedarik merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Baran, “OSTİM’de 50 yılı aşkın bir zamandır Ankara için, Türkiye için, dünya için üretim yapılıyor. Türkiye’nin ihracatında kilogram başına değer ortalama 1,5 dolar düzeyinde. OSTİM’in ihracatta kilogram fiyatı 20 ile 30 dolar arasında. Çünkü ileri teknoloji ürünleri üretilip ihraç ediliyor” diye konuştu.

Son yıllarda teknolojideki gelişim hızının birçok sektörde değişime neden olduğunu ve pandeminin bu süreci hızlandırdığını belirten Baran, pandeminin getirdiği değişimin sonucu olarak hayatı yeni düzen içinde yürütme çabasının toplantıları ve organizasyonları sanal ortama taşıdığını söyledi. Baran, “Türkiye’nin en önemli Organize Sanayi Bölgelerinden OSTİM tarafından gerçekleştirilen bu fuar, dünyadaki değişime hızla adapte olduğumuzun en güzel göstergesi. Bu değişimi e-ticaret alanında da görüyoruz. Ticaretin içinde e-ticaretin payı artarken, ihracatta bile artık e-ticaretten bahsediyoruz. Yeter ki talep gören üretimler yapalım ve kesintisiz devam ettirebilelim” ifadelerini kullandı.

Fuarın açılışında, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, İhracat Genel Müdür Yardımcısı V. Erbülent Kurşun ile OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı aynı zamanda ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci de birer konuşma yaptı.