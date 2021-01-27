ATO Başkanı Baran: "Lokanta, restoran ve kafe türü işletmelerin ciro kayıplarına göre desteklenmesi kararı nedeniyle hükümetimize teşekkür ederiz’’

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Covid-19 kapsamındaki önlemler kapsamında ciro kaybı yaşayan sektörün desteklenmesiyle ilgili, "Lokanta, restoran ve kafe türü işletmelerin ciro kayıplarına göre desteklenmesi kararı nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetimize teşekkür ederiz’’ dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere, ciro kaybının yüzde 3’ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Baran, "Bu işletmelerimizin alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle geçtiğimiz mart ayından bu yana iş hacimleri düştü. Mücbir sebep kapsamına alındıkları nisan, mayıs, haziran aylarına ait ödemeleri ekim, kasım, aralık aylarına ertelenmişti. Haziran ayında maske, mesafe ve hijyen tedbirleri alınarak yeniden kapılarını açsalar da iş hacimleri ciddi düzeyde geriledi. Vaka sayısındaki artış ve ikinci dalga nedeniyle kasım ayında faaliyetleri paket servis ve al-götür ile sınırlandırılan sektör bu süreçte ertelenen vergi yükümlülüklerini de yerine getiremediler. Neredeyse bir yıldır pandeminin yükünü çeken sektör, kiralar, ertelenen ödemeler ve diğer yükümlülükler nedeniyle birikmiş borçlarla karşı karşıya kalmış durumda. Yeme-içme sektörünün tedarikçileri de aynı şekilde iş hacmi kaybı yaşıyor. Sorun, lokantadan tarlaya kadar uzanıyor. Bu süreçte hükümetimizin sektöre yönelik ciro kaybını dikkate alan desteği gerçekten çok önemli. Yeme-içme sektörü HES kodu, aşılama ve hijyen tedbirleriyle kapılarını müşterilerine açarak ticari devamlılığını sağlamayı istiyor’’ ifadelerini kullandı.