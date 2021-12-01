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ATO Başkanı Baran kamu müteahhitleri için fiyat farkı ve tasfiye talep etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kamu müteahhitlerinin girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle sıkıntıya girdiğini belirterek, “Kamuya iş yapan müteahhitlerimizin projeleri üstlendikleri zamanki fiyatlarla maliyetleri karşılaması imkansız hale geldi. Fiyat farkı ve tasfiye izni verilmesi sektörün devamlılığı açısından önemli ihtiyaçtır” dedi.

Ekonomi 01.12.2021, 13:25
ATO Başkanı Baran kamu müteahhitleri için fiyat farkı ve tasfiye talep etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kamu müteahhitlerinin girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle sıkıntıya girdiğini belirterek, “Kamuya iş yapan müteahhitlerimizin projeleri üstlendikleri zamanki fiyatlarla maliyetleri karşılaması imkansız hale geldi. Fiyat farkı ve tasfiye izni verilmesi sektörün devamlılığı açısından önemli ihtiyaçtır” dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada kamu müteahhitlerine fiyat farkı ve tasfiye izni verilmesi için çağrıda bulundu. İnşaat sektörünün 200’ün üzerinde alt sektöre talep oluşturması ve yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam imkânı sağlaması nedeniyle lokomotif bir sektör olduğunu kaydeden Baran, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler, girdi maliyetlerindeki yüksek oranlı artışlar, üretim maliyetlerini yükseltti. Altyapı ve üst yapı inşaatlarında kullanılan çelikten çimentoya, bakırdan alüminyuma, PVC’den elektrik malzemelerine kadar ürünlerin fiyatlarında beklenmedik yükseklikte artışlar meydana getirdi. Yüksek artışlar kamuya iş yapan müteahhit firmaları çok zor durumda bıraktı” ifadelerine yer verdi.

“İşlerini sürdüremeyecek müteahhit üyelerimize şartsız tasfiye ve devir hakkı tanınması sektörün devamlılığı açısından önemli ihtiyaçtır”

Müteahhitlerin yaşadığı sıkıntıların irtibatlı tüm sektörlere yansıdığını her fırsatta ilgili makamlar nezdinde dile getirdiklerini de kaydeden Baran, “Binlerce müteahhit üyemiz kamuya, hastaneden okula varıncaya kadar pek çok inşaat yapıyor. Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve girdi fiyatlarındaki artışlar taahhüt edilen fiyatlara işlerin tamamlanması önünde engel oluşturdu. Devam eden kamu projelerini üstlenen müteahhit üyelerimize bu olağanüstü maliyet artışları nedeniyle işlerini sürdürebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için uğradıkları zararın telafisi amacıyla Fiyat Farkı ödenmesi; buna rağmen işlerini sürdüremeyecek müteahhit üyelerimize de şartsız tasfiye ve devir hakkı tanınması sektörün devamlılığı açısından önemli ihtiyaçtır” dedi.

“Hammadde temini ve fiyatlar nedeniyle zor günler yaşayan inşaat sektörünün sıkıntıları stopaj oranın yükselmesiyle katmerlenmektedir”

Baran, bu yılın başında yapılan düzenlemeyle “yıllara sari inşaat işi” olarak tanımlanan birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işi yapanların hak edişleri üzerinden kesilen stopaj oranının yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılmasının da müteahhitleri zora soktuğuna da dikkat çektiği açıklamasında şunları kaydetti:

“Stopajın hasılat üzerinden yüzde beş oranında alınması, yüzde 30’u aşan oranda karlılığa denk gelmektedir. Tüm girdi maliyetlerinin arttığı, fiyat farkı da olmayan işlerde böyle bir karlılık söz konusu değildir. Hammadde temini ve fiyatlar nedeniyle zor günler yaşayan inşaat sektörünün sıkıntıları stopaj oranın yükselmesiyle de katmerlenmektedir. Bu düzenlemenin ertelenmesi veya geri çekilmesinde fayda vardır.”

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