banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Tarsus'taki kazı evi, Google Haritalar'a 'gizemli ev' olarak girdi
Tarsus'taki kazı evi, Google Haritalar'a 'gizemli ev' olarak girdi
CHP'li Burhanettin Bulut'tan Seda Sayan tepkisi
CHP'li Burhanettin Bulut'tan Seda Sayan tepkisi
Kapanan şirketler azalırken, yeni kurulanlar arttı
Kapanan şirketler azalırken, yeni kurulanlar arttı
Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine 2 yeğeninden itiraz
Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine 2 yeğeninden itiraz
banner448

ATO Başkanı Baran: ”Güçlü bir ekonomi için eğitim ve reel sektör iş birliğinin güçlenmesi gerekiyor”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Güçlü bir ekonomi için eğitim ve reel sektör iş birliğinin güçlenmesi gerekiyor” dedi.

Ekonomi 19.02.2021, 12:26
2
ATO Başkanı Baran: ”Güçlü bir ekonomi için eğitim ve reel sektör iş birliğinin güçlenmesi gerekiyor”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Güçlü bir ekonomi için eğitim ve reel sektör iş birliğinin güçlenmesi gerekiyor” dedi.

ATO Başkanı Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve beraberindeki heyet ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek amacıyla başlattığı “81 ilde 81 okul” projesi kapsamında ATO’nun hamiliğini üstlendiği Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Baran, ülke ekonomisinin güçlenmesi ve üretimde katma değerin artarak ileri teknoloji alanlarına yönelebilmesi için nitelikli meslek lisesi mezunlarına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Güçlü bir ekonomi için, eğitim ve reel sektör işbirliğinin güçlenmesi gerekiyor” dedi.

ATO olarak mesleki eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Baran, gençlerin mesleki eğitime yönelmesi için çağrı yaptıklarını hatırlatarak, Liselere Geçiş Sistemi sınavlarında meslek liselerinin tercih edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı. Mesleki eğitimin istihdam odaklı ve sektörel ihtiyaçlara cevap verecek niteliğe kavuşturulması gerektiğini kaydeden Baran, “Mesleki eğitim alan öğrencilerimiz, ticaret ve sanayimizin sigortasını, ekonomimizin gelişiminin temelini oluşturuyor” dedi.

“Gazi Üniversitesi’yle birlikte Mesleki ve Teknik Eğitim Mükemmeliyet Merkezi kurmak üzere bir projemiz söz konusu”

Mesleki eğitimi geliştirmek için meslek lisesi yönetici ve öğretmenlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Baran, “Gazi Üniversitesi’yle birlikte Mesleki ve Teknik Eğitim Mükemmeliyet Merkezi kurmak üzere bir projemiz söz konusu. Projemizi hayata geçirdiğimizde ilimizdeki meslek liselerinin yönetici ve öğretmenlerine yönelik eğitimler tasarlanacak ve bu merkez, mesleki eğitim alanında bir bilgi üretim merkezi işlevi görecek. Mesleki eğitime katkı sağlamayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Amacımız, mesleki ve teknik eğitimin sosyal statüsünü güçlendirme, niteliğini artırmak, eğitim-sektör ilişkisini güçlendirerek ilimizin beşeri ve kurumsal kapasitesini geliştirmek” dedi.

ATO Başkanı Baran’a okul ziyaretinde ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, Komisyon Başkan Yardımcısı Musa Beşparmak, Komisyon Üyeleri Mert Ünyazıcı, Ömer Sarıoğlu, Yavuz Vural, ATO 8 No’lu Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Üyesi Çetin Çataloğlu eşlik etti. Ziyarete ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Soydan Tevfik Karahan ve İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül de bulundu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16