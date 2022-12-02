ATO Başkanı Baran: “EYT’de kıdem tazminatları için işverene uygun koşullu ve uzun vadeli kredi desteği önemli”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “EYT’de kıdem tazminatları için işverene uygun koşullu ve uzun vadeli kredi desteği önemli” dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin küresel resesyon riskinin yaşandığı, enerji ve hammadde maliyetlerinin arttığı bir döneme denk geldiğini ve işverenlerin ödeyeceği kıdem tazminatlarının işletmelerin mali yapılarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Baran, “Küresel ekonomide resesyon riski yaşanırken, büyümede yavaşlama tahminleri yapılırken ve enflasyonla mücadele sürecinin etkileri devam ediyorken EYT düzenlemesinin yapılması işverenleri bir yandan nitelikli iş gücü kaybı, diğer yandan da yüklü tazminat ödemeleriyle karşı karşıya bırakıyor” ifadelerini kullandı.

“KGF desteği çok önemli bir destek olacaktır”

Kıdem tazminatı ödemeleri nedeniyle işletmelerin finansman yönünden sıkıntıya gireceğini kaydeden Baran, bu nedenle işletmelerin yeni yatırım ve istihdamdan kaçınabileceklerini ifade ederek, “İşverenlerimizin kıdem tazminatı yükünü kaldırabilmesi için Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle uygun koşullu ve uzun vadeli kaynak sağlanacak olması çok önemli bir destek olacaktır. Bu konudaki talebimizi Ankara Ticaret Odası olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız sayın Vedat Bilgin’e iletmiştik. Talebimizin dikkate alınarak reel sektörümüze finansman desteğinin gündeme gelmesi çok kıymetli. Bu destek yatırım ve istihdamın devamı için de faydalı olacaktır” dedi.