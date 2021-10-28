ATO Başkanı Baran: “Egemenlik kadın-erkek ayrımı olmaksızın milletin eseri”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, egemenliğin kadın-erkek ayrımı olmaksızın milletin eseri olduğunu belirterek, “98 yıl önce Türk kadını ve erkeğinin kol kola verdiği mücadele sayesinde bugün kutlama yapabiliyoruz” dedi.

ATO Başkanı Baran, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği’nin (KAİSDER) Divan Çukurhan Otel’de düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı. Ankara Ticaret Odası olarak cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutlamak için hazırlıklara başladıklarını belirten Baran, Ankara’yı büyük bir etkinliğin beklediğinin de müjdesini verdi. Cumhuriyet mücadelesinde kadınların aldığı sorumluluklara değinen Baran, “Milli mücadelemizde kadınlarımızın hakkı ödenemeyecek emeği var. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde mermi imal ederek, cephede askerin yanında yer alarak, yaraları sararak, asla geri çekilmeyi düşünmeyerek mücadele eden Türk kadınının izi var” dedi.

“Kadın üyelerimizin artması için elimizden geleni yapacağız”

Ankara Ticaret Odası’nda 181 meclis üyesinden yalnızca 3’ünün kadın üye olmasını doğru bulmadığını ifade eden Baran, yakın zamanda gerçekleşecek seçimlerde bu sayının artmasını temenni etti. Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak kadın meclis üyelerimizin sayısının artmasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kadın elinin değdiği her işte bereket olduğuna inanıyoruz ve o yüzden ATO Meclisinde ve yönetiminde kadın üyelerimizin sayısının artmasını istiyoruz. Ekonomik kalkınmanın temel taşlarından olan kadınların iş dünyasında yer almasının sadece ülkenin değil, küresel ekonominin de iyileştirilmesinde büyük adımlardan biri olduğunu bilerek, değişime önce kendimizden başlayarak, kadınların iş dünyasına katılımlarını teşvik etmeliyiz” diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında, cumhuriyeti kuran mücadelede en büyük iradeyi kadınların ortaya koyduğunu hatırlattı. İş dünyasında

yürüttükleri çalışmalarda kadınlardan ilham aldıklarını dile getiren Yılmaz, “Cumhuriyeti kuran kadınların organize sanayi bölgelerini de kuracağını, şehirleri de imar edeceğini biliyoruz. Ülke kuran cumhuriyet kadınları, iş dünyasında elbette başarı elde ederler” dedi.

KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Canan Karalar, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, KAİSDER Yönetim Kurulu Üyesi Av. İrem Kolbakır, KAİSDER Üyesi Hülya Kaptan’ın açılış konuşmaları yaptığı resepsiyona Ankara Milletvekilleri Gamze Taşcıer ve Şenol Sunat, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci ve KAİSDER Yönetim Kurulu Üyesi Mehlika Gider ile çok sayıda davetli katıldı.