banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

ATO Başkanı Baran: “Egemenlik kadın-erkek ayrımı olmaksızın milletin eseri”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, egemenliğin kadın-erkek ayrımı olmaksızın milletin eseri olduğunu belirterek, “98 yıl önce Türk kadını ve erkeğinin kol kola verdiği mücadele sayesinde bugün kutlama yapabiliyoruz” dedi.

Ekonomi 28.10.2021, 12:03
ATO Başkanı Baran: “Egemenlik kadın-erkek ayrımı olmaksızın milletin eseri”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, egemenliğin kadın-erkek ayrımı olmaksızın milletin eseri olduğunu belirterek, “98 yıl önce Türk kadını ve erkeğinin kol kola verdiği mücadele sayesinde bugün kutlama yapabiliyoruz” dedi.

ATO Başkanı Baran, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği’nin (KAİSDER) Divan Çukurhan Otel’de düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı. Ankara Ticaret Odası olarak cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutlamak için hazırlıklara başladıklarını belirten Baran, Ankara’yı büyük bir etkinliğin beklediğinin de müjdesini verdi. Cumhuriyet mücadelesinde kadınların aldığı sorumluluklara değinen Baran, “Milli mücadelemizde kadınlarımızın hakkı ödenemeyecek emeği var. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde mermi imal ederek, cephede askerin yanında yer alarak, yaraları sararak, asla geri çekilmeyi düşünmeyerek mücadele eden Türk kadınının izi var” dedi.

“Kadın üyelerimizin artması için elimizden geleni yapacağız”

Ankara Ticaret Odası’nda 181 meclis üyesinden yalnızca 3’ünün kadın üye olmasını doğru bulmadığını ifade eden Baran, yakın zamanda gerçekleşecek seçimlerde bu sayının artmasını temenni etti. Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak kadın meclis üyelerimizin sayısının artmasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kadın elinin değdiği her işte bereket olduğuna inanıyoruz ve o yüzden ATO Meclisinde ve yönetiminde kadın üyelerimizin sayısının artmasını istiyoruz. Ekonomik kalkınmanın temel taşlarından olan kadınların iş dünyasında yer almasının sadece ülkenin değil, küresel ekonominin de iyileştirilmesinde büyük adımlardan biri olduğunu bilerek, değişime önce kendimizden başlayarak, kadınların iş dünyasına katılımlarını teşvik etmeliyiz” diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında, cumhuriyeti kuran mücadelede en büyük iradeyi kadınların ortaya koyduğunu hatırlattı. İş dünyasında

yürüttükleri çalışmalarda kadınlardan ilham aldıklarını dile getiren Yılmaz, “Cumhuriyeti kuran kadınların organize sanayi bölgelerini de kuracağını, şehirleri de imar edeceğini biliyoruz. Ülke kuran cumhuriyet kadınları, iş dünyasında elbette başarı elde ederler” dedi.

KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Canan Karalar, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, KAİSDER Yönetim Kurulu Üyesi Av. İrem Kolbakır, KAİSDER Üyesi Hülya Kaptan’ın açılış konuşmaları yaptığı resepsiyona Ankara Milletvekilleri Gamze Taşcıer ve Şenol Sunat, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci ve KAİSDER Yönetim Kurulu Üyesi Mehlika Gider ile çok sayıda davetli katıldı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3