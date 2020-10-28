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ATO Başkanı Baran, Cumhuriyet’in 97. yılını kutladı

ATO BAŞKANI BARAN, CUMHURİYET’İN 97. YILINI KUTLADI

Ekonomi 28.10.2020, 10:55
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ATO Başkanı Baran, Cumhuriyet’in 97. yılını kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhuriyet’in ilanının ülke tarihinin en önemli ve gururlu günü olduğunu belirterek, “Cumhuriyet’in başkentinin ticaret odası olarak, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz emanetini çalışarak, üreterek, ticaret yaparak, istihdam sağlayarak daha da ileriye taşıyacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

ATO Başkanı Baran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Baran mesajında, “Bugün Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’mizin 97’inci kuruluş yıl dönümü. Esarete razı olmayan Türk milleti, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmak için başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı tarihte eşi görülmemiş bir kahramanlıkla sürdürmüş ve zaferle sonuçlandırmıştır. Cumhuriyet, tarih boyunca onurundan taviz vermeden bağımsızlığı için kanıyla, canıyla mücadele etmiş Türk Milleti’nin en değerli kazanımı olmuştur. Bu zaferin ardından ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi ile Cumhuriyet kurulmuştur. Türkiye milletinin yokluklar içinde inşa ettiği genç Cumhuriyeti, bugün dünyanın en büyük ilk 20 ülkesi arasında yer almaktadır. Cumhuriyetimiz, gerek kuruluşu gerekse bugünkü ekonomik, sosyal ve kültürel birikimiyle tüm mazlum milletlere örnek olmakta ve bir ülkenin nasıl küllerinden doğabildiğini göstererek onlara umut vermektedir. Cumhuriyet’in Başkent’inin ticaret odası olarak, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz emanetini çalışarak, üreterek, ticaret yaparak, istihdam sağlayarak daha da ileriye taşıyacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

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