ATO Başkanı Baran, büyüme verilerini değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Gayrisafi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 oranında büyüdüğünü ve büyümede inşaat ve tarım sektörlerinin etkileri azalırken ihracatın etkisinin arttığını belirterek, “Ekonomimiz yön değiştirerek büyüyor” dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı üçüncü çeyrek verilerini değerlendirdi. Baran, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4, ikinci çeyreğinde yüzde 22,0 oranında büyüyen Türkiye’nin, pandemi etkileri dünyada devam ederken büyümesini sürdürerek üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüme kaydettiğini söyledi. Büyümenin, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’yı oluşturan faaliyetler bazında incelendiğinde bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 22,6, hizmetlerin yüzde 20,7, sanayinin yüzde 10 oranında artış kaydettiğini belirten Baran, finans ve sigorta faaliyetlerinin yüzde 19,9, inşaat sektörünün yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün de yüzde 5,9 oranında gerilediğini kaydetti. Baran, “Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verileri incelendiğinde ekonomimizin yön değiştirerek büyüdüğünü görüyoruz. Koronavirüs pandemisi öncesi inşaat ve turizm sektörünün öncülük ettiği, iç tüketim canlılığının katkı sağladığı bir büyüme performansı sergileniyordu. Pandemi süreci ve iklim değişikliğinin etkileri büyümeye de yansıdı. İnşaat ve tarım sektörünün büyüme performansları negatif yönde etkilendi. Bu süreçte sanayi üretimi ve ihracattaki artış büyümenin öncüleri oldu. Türkiye kalkınmasının üretim, istihdam ve ihracat eksenli olmasının sonuçlarını almaya başladık. Bu da önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme modeline katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

Pandeminin tedarik zincirlerini bozduğunu hatırlatan Baran, Türkiye’nin üretim performansı ve ihracat pazarlarındaki genişlemeyle dünyanın tedarik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Baran, büyümenin topluma refah olarak yansımasının da önemini hatırlatarak, bu konuya da özel önem verilmesi gerektiğini ifade etti.