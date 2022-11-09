ATO Başkanı Baran: “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygı, şükran ve rahmetle anıyorum”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Milli Mücadelemizin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yaşamı boyunca Türk milletinin istiklal ve istikbali için mücadele veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ve siyasi dehasıyla adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdığını dile getiren Baran, mesajında şunları kaydetti:

“Dünyanın yetiştirdiği eşsiz bir deha, güçlü bir devlet adamı ve büyük bir komutan olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ileriyi gören, isabetli kararlar veren, cesur, kararlı ve iradeli kişiliğiyle yaşamı boyunca Türk milletinin istiklal ve istikbali için mücadele verdi. Atatürk’ün önderliğinde milletimizin savaş meydanlarında

kazandığı eşsiz zafer, Cumhuriyetimizin ilanıyla siyasi ve ekonomik başarılarla taçlandı. Türk iş dünyasının temsilcileri olarak Atatürk’ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimize sahip çıkarak, ülkemizi bilimde, teknolojide, sanayide, ticaret ve ekonomide çok daha ilerilere taşımak için aynı azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet, şükran, minnet ve özlemle anıyorum. Ruhu şad olsun.”