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ATO Başkanı Baran, bürokrasi, siyaset, akademi ve iş dünyasını iftarda bir araya getirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, geleneksel olarak her yıl evinin bahçesinde düzenlediği iftar programı ile Ankara bürokrasi, siyaset, akademi ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Ekonomi 27.04.2022, 12:56
ATO Başkanı Baran, bürokrasi, siyaset, akademi ve iş dünyasını iftarda bir araya getirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, geleneksel olarak her yıl evinin bahçesinde düzenlediği iftar programı ile Ankara bürokrasi, siyaset, akademi ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs salgını öncesinde geleneksel olarak her yıl evinin bahçesinde düzenlediği iftar programını yaklaşık 3 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirerek Ankara bürokrasi, siyaset, akademi ve iş dünyasını bir araya getirdi.

ATO Başkanı Baran’ın Gölbaşı’ndaki evinde gerçekleştirdiği iftara Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Naci Ağbal, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Nevşehir Ticaret Odası Başkanı Arif Parmaksız, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, ATO Meclis Eski Başkanı Nurettin Gürgür, Eski Milletvekili ve Bürokrat Mehmet Necati Çetinkaya, Eski Vali Saffet Arıkan Bedük, ATO Yönetim Kurulu ve çok sayıda Meclis Üyesi katıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan ATO Başkanı Baran, dünyanın son birkaç yıldır olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek pandeminin ekonomide dengeleri bozan etkisi henüz sona ermeden, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin ortaya çıktığını söyledi. Bu gelişmelerin dünya ülkelerini olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Baran, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki ülke ile ilişkileri başarıyla sürdürdüğünü ve savaşın kısa sürede sona ermesi için de başarılı bir diplomasi yürüttüğünü ifade etti.

Türkiye’nin zor ve sorunlu bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çeken Baran, iş dünyasının tüm zorluklara rağmen ekonomik cepheyi güçlendirmek için birlik ve beraberlik içinde çalıştığını dile getirdi. Baran, “İşte 225 milyar dolarlık ihracat rakamı da bu başarıyı gösteriyor. Bütün dünyanın kan ağladığı bir dönemde biz ihracatta rekorlar kırdık. Türk insanı, Türk müteşebbisi, Türk reel sektörü olarak bu sıkıntıların üstesinden gelerek, tarih yazıyoruz. İnşallah yazmaya da devam edeceğiz. Yeter ki bugünkü birlik ve beraberliğimiz eksik olmasın” dedi.

Baran, dünya ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak Türkiye ekonomisinde de dönemsel sıkıntıların yaşadığını belirterek, “Bugüne kadar yaşadığımız tüm sorunlarda hepsinin üstesinden gelerek tarih yazdık, yazmaya da devam edeceğiz. Biz milletimize de devletimize de hükümetimize de güveniyoruz. İnşallah güzel günler yakında. Türkiye yaşanan sıkıntılardan daha da güçlenerek çıkacaktır. İhracatta rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Bulunduğumuz coğrafyanın tedarik merkezi olacağız. Tüm bunları birlik ve beraberlik içerisinde başaracağız” diye konuştu.

Diğer katılımcıların da kısa birer konuşma yaptığı iftar programında, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Ankara Ticaret Odası Meclis Üyeleri adına, ATO’nun kadın Meclis üyesi Belgin Sağdıç da Ankara Ticaret Odası’nın kadın üyeleri adına duygularını paylaştı.

İftara katılan misafirlere, üzerinde Ankara’nın değerlerinin resmedildiği özel tasarım bir kupa hediye edildi.

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