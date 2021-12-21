ATO Başkanı Baran: “Bu adımların kurdaki dalgalanmayı sonlandıracağına inanıyoruz”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı ardından gerçekleştirdiği açıklamayı değerlendirerek “Türk Lirası’na güven sağlayan bu adımların kısa sürede sonuç vereceğine ve kurdaki dalgalanmayı sonlandıracağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yapılan kabine toplantısı ardından gerçekleştirdiği açıklamayı değerlendirdi.

Baran açıklamasında, Türkiye’nin kalkınması ve büyümesi için yatırımların desteklenmesi, istihdamın ve üretimin artması gerektiğini belirterek, “Türkiye Ekonomi Modeli ile hükümetimiz bunu gerçekleştirmek için her türlü desteği veriyor. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteği söz konusu. Biz iş dünyası olarak başta KOBİ’lerimiz olmak üzere tüm işletmelerimiz için üretim ve yatırım odaklı büyüme modelinin ülkemizin sürdürülebilir büyümesi açısından bir fırsat olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Baran, yatırımları artırarak; tevsi yatırımları ile kapasiteleri büyütmeye ve Türkiye’nin büyümesine katkı vermeye devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Türkiye’ye güveniyor ve küresel sorunların olduğu bu dönemin ülkemize fırsat pencereleri de açtığının farkında olarak üretmeye, istihdamı arttırmaya ve dış pazarlamada büyümeye devam etmeyi istiyoruz.

Ayrıca, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan tedbirlerin, piyasaya güven verici etkileri olduğuna ve daha da olacağına inanıyoruz. Türk lirasına güveni tesis eden tüm adımları destekliyoruz. Paramıza güven sağlayan ve dönüşü sağlayan bu adımların kısa sürede sonuç vereceğine ve kurdaki dalgalanmayı sonlandıracağına inanıyoruz. Sağlanacak güven ortamı piyasaları da stabilize edecektir. Böylece yatırım, üretim, istihdam için daha cazip şartlar oluşacaktır.”

Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı ardından açıkladığı ihracatçılara verilen ileri vadeli kur duyurusunu çok önemli bulduklarını kaydederek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur verilecek. Bu işlem sonucunda ortaya çıkabilecek kur farkı da Türk lirası olarak ihracatçı firmalarımıza ödenecek. Bu da ihracatımızı destekleyen, ihracatçılarımıza güven veren bir yeniliktir. Bireysel Emeklilik Sisteminde devlet katkısı oranının yüzde 5 artırılarak yüzde 30’a çıkartılması da sisteme cazibe katacaktır. Bunu da tasarruf birikimlerini desteklemek açısından faydalı buluyorum. Kurum kazançlarındaki vergi yükünün azaltılmasının da uluslararası rekabette işletmeleri desteklemek açısından faydalı olacağına inanıyorum.

Buradan, ATO üyelerimize de reel sektöre de seslenmek istiyorum. Mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı güncelleyelim, revize edelim.

Ekonomide dalgalanmalar bizim gibi güçlü olmak zorunda olan bir ülke için istenmeyen bir durum. Ülkemizde istikrarı sağlayacak tüm adımları destekliyoruz. Biz bu ülkede yaşıyoruz, ticaretimizi yapıyoruz, çocuklarımız, torunlarımız bu ülkede büyüyor. Ülkemizin geleceğini de kısa vadeli çıkarlara teslim etmeyelim. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum.”