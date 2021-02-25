ATO Başkanı Baran: “Ankara’ya fayda sağlayacak projelerin destekçisi oluruz”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Ankara-İstanbul arasında yapılacak hızlı tren hattının daha kısa ve maliyeti düşük olan Ankara, Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu veya Göynük üzerinden Sakarya’ya bağlayan Tarihi İpek Yolu üzerinden geçmesi için gerçekleştirilen “Tarihi İpek Yolu Yeni Nesil Hızlı Tren Projesi”nin farkındalık oluşturma toplantısına katıldı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) ev sahipliğinde AKK Binası’nda gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek Başkent’in geleceği için ortak görüş oluşturmaya yönelik girişimlerden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

“Ankara’ya ekonomik ve sosyal fayda sağlayacak tüm projelerin destekçisi oluruz”

Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan’ın gündeme getirdiği Ankara-İstanbul arasında yapılacak hızlı tren hattının daha kısa ve maliyeti düşük olan Tarihi İpek Yolu üzerinden geçmesi konusunun önemine değindi. Baran, Ankara’dan yurtdışına direkt uçuşların başlatılması konusunda Ankara Ticaret Odası’nın yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Baran, “Ankara üstü örtülü bir hazine, gelin bu örtüyü kaldıralım. Biz bir hazinenin üstündeyiz ama farkında değiliz. Atılan her adımı bu kent için yan yana atacağız. Ankara’ya ekonomik ve sosyal fayda sağlayacak tüm projelerin destekçisi oluruz” ifadelerini kullandı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında, toplantıda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının her birinin Ankara’nın hayallerini gerçekleştirmek için çalıştığını belirterek, Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesinin önemine değindi. Yılmaz, “Türkiye’nin son dönemde hayata geçirdiği devasa yatırımlara bakıldığı zaman, Ankara için yeni bir hızlı tren hattı güzergâhının maliyeti çok düşük ancak şehre kazandıracakları çok büyük kalır. Bu güzergâha Başkente dair bütün hayallerimizi ekeceğiz” açıklamasında bulundu.

Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan ise konuşmasında Ankara’nın tarihi, turistik değerlerini açığa çıkartma hedeflerinden biri olan Tarihi İpek Yolu Yeni Nesil Hızlı Tren Projesi’ni anlatarak projenin Ankara - İstanbul arasındaki yolu yaklaşık 70 kilometre daha kısaltacağının altını çizdi. Tarihi İpek Yolu’nun geçmişte Ankara, Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu veya Göynük üzerinden Sakarya’ya bağlantı kurduğunu aktaran Ceylan, “Kervanlar nereden geçer? İklimin en uygun olduğu yerden geçer. Bu hat iklimiyle ve güzergâh olarak en uygun yol. Bu nedenle İpek Yolu olarak kervanlar da bu yolu kullanıyordu. Geçmişte Ankara - İstanbul yolunu kısaltmak için pek çok girişim yapılmasına rağmen istenilen olmadı. Toplam nüfusu 22 milyonu aşan bu iki kentin belirlenen güzergâh üzerinden geçmesi gerektiğini anlatabilmemiz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Toplantıya ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile aynı zamanda AKK Yürütme Kurulu Başkanı da olan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ve Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve Kırşehirliler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar katıldı. Toplantıda ayrıca AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK Yürütme Kurulu Üyeleri Doç. Dr Lale Özgenel, Ceren Anadol ve Süleyman Basa da yer aldı.