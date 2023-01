ATO Başkanı Baran: “Ankara Ticaret Odasının görevi sektördeki yaşanan sıkıntıları çözmektir”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Ankara Ticaret Odasının görevi sektördeki yaşanan sıkıntıları çözmektir” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO tarafından düzenlenen “Ustalar ATO’da Anlatıyor” adlı programa katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Baran, “Başaranlar başaracaklara yol gösteriyor. Sektörle ilgili sorun yaşadığınız yerlerde arkadaşlarımıza danışın, arkadaşlarımıza danıştığınız her konu bilin ki bize ulaşacaktır. Bizler de arkadaşlarla beraber ilettiğiniz sorunun çözümü ve gayreti içerisinde olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ankara Ticaret Odasının görevi sektördeki yaşanan sıkıntıları çözmektir. Bu çözülen sorunlar, sadece Ahmet’in Mehmet’in değil bütün Türkiye’nin derdini çözecek. Tabi ki Ankara Ticaret Odamız, başkentimiz çok kıymetli. Ama bu ülkenin ekonomisi her şeyden daha kıymetli. O yüzden ülkemizin her sektörde önünü açmak boynumuzun borcu” diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomik olarak zor dönemden geçtiğini ifade eden Baran, “Bu programı düzenleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bunun geliştirilerek devam edilmesini umuyorum. Çünkü zor bir süreçten geçiyoruz. Kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız. Çünkü bilgi teknolojileri ve iletişimin geldiği noktada biz yerimizde sayarsak sistem dışı kalmak gibi bir sonuç var karşımızda. O yüzden kendimizi sürekli geliştirmek gibi bir gayretin içerisinde olacağız. Dolayısıyla sektörü ve yenilikleri takip edeceğiz ve sektörde daha önce hiç olmayan yeniliklerle öne geçme savaşını hep birlikte vermek zorundayız. Bunu da başaracağımıza ben yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.