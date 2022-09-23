ATO Başkanı Baran: “Amacımız katma değer artışını sağlamak”

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Patent ve Marka Vekilleri İstişare Toplantısı”, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve TÜRKPATENT Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Başpınar’ın katılımıyla yapıldı. Baran, “Amacımız katma değer artışını sağlamak” dedi.

ATO Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, markalaşmanın üretime katma değer kazandırdığına dikkat çekti. Ankara Ticaret Odası’nın markalaşma konusunu gündeme taşımak üzere yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Baran, marka bilincini geliştirmek, firmaları markalı ürünler üretmeye teşvik etmek, marka iklimi oluşturmak, Ankara’dan ulusal ve uluslararası markalar çıkmasını sağlamak amacıyla “Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları”nı gerçekleştirdiklerini anlattı. Markalaşmanın bir diğer ayağının da ürünlere coğrafi işaret tescili kazandırmak olduğunu vurgulayan Baran, yöresel değerleri ticarete, ekonomiye, topluma kazandırmak ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak üzere iki kez “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” düzenlediklerini kaydetti. Markalaşma konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Baran, “Sonuçta hepimizin amacı ülkemizin menfaatleri doğrultusunda katma değer artışını sağlamak. Bu açıdan marka ve patent vekillerinin yaptıkları iş ve çalışmaları çok kıymetli. Marka ve patent vekillerimizin görevlerini daha iyi yapabilmenin yollarını arayacakları bu toplantıdan çıkan sonuçların takipçisi olacağımızdan hem Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanımız Cemil Başpınar’ın hem de ATO olarak bizim üzerimize düşen görevleri yapacağımızdan emin olabilirsiniz” dedi.

“Türkiye’nin fikri varlıklarını geliştirmeye çalışıyoruz”

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Başpınar da toplantıda, istişareye önem vererek çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Başpınar, “Patent ve marka vekillerini bu ülkenin inovasyon ekosistemi için çok önemli bir meslek alanı olarak görüyorum. Bu tür toplantılarla sizden aldığımız geri bildirimlerden motivasyon alıyor, kaldığımız yerden çalışmaya başlıyoruz. O yüzden bu alanın gelişebilmesi, sizlerin sunmuş olduğu hizmetler ve uygulamalar adına çok önemli. Hep beraber nihai faydaya ulaşmaya ve Türkiye’nin fikri varlıklarını geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü gün sonunda Türkiye’nin rekabet gücünü artırma hedefimiz var. Bunun yolu da patent ve marka vekillerinden geçiyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ATO 65 No’lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Belgin Sağdıç moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Başpınar, Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Elif Betül Akın, Patent Dairesi Başkanı Salih Bektaş, 1. Hukuk Müşaviri Ahmet Şevki Dağkıran, Tasarımlar Dairesi Başkanı Fatih Karahan, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe, patent ve marka vekillerinin sorularını cevapladı. ATO 65 No’lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Özer ve Komite üyeleri, çok sayıda patent ve marka vekili ile sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda kanun, uygulama ve yönetmelikler, ilerleyen dönemde yapılması planlanan çalışmalar, sahada yaşanabilecek sorunlar, tescil hizmetleri ve vekillik sisteminin geliştirilmesine yönelik önerileri ele aldı.