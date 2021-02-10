ATO Başkanı Baran: “14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelen hafta sonu çiçekçilerin istisna kapsamına alınması sektöre moral oldu"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelen hafta sonu çiçekçilerin istisna kapsamına alınması sektöre moral oldu" dedi.

ATO’nun 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler ve 53 No’lu Peyzaj Çevre Düzenleme ve Yapısalları Faaliyetleri Meslek Komiteleri’nin talebi üzerine her iki komitenin başkan ve üyeleri ile ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen ve sektör temsilcileri bir araya geldi. ATO’nun Duatepe Hizmet Binası’nda korona virüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen “Çiçekçilik ve Peyzaj Sektörleri İstişare Toplantısı”nda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, çiçek ve peyzaj sektörlerinin pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer aldığını belirterek, eğlence, düğün, tören, kutlama, toplantı gibi etkinlik ve özel gün organizasyonlarının yapılamaması ve hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle sektörün iş kaybı yaşadığını söyledi. Çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelen hafta sonu istisna kapsamına alınmasının sektöre moral olduğunu kaydeden Baran, başta Ankara Valisi Vasip Şahin olmak üzere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerine teşekkür etti. Hizmet sektörünün pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörlerden olduğunu belirten Baran, hafta sonu yoğun iş yapan bir sektör olan çiçekçiliğin de süreçten etkilendiğini anlattı. Çiçekçilik ve peyzaj sektörlerinin istihdam açısından da değerli bir yere sahip olduğunun altını çizen Baran, “Bu sektörler, kadın ve engelli nüfusunun en yoğun olduğu alanlar arasında. Bu anlamda da istihdama önemli katkı sağlıyor. Sektör sadece pandemi ile değil çarpık kentleşme ve betonlaşma nedeniyle sorunlar yaşıyor. Ankara Ticaret Odası olarak sektörü yakından takip ediyor, sorunlarını biliyor ve çözüm için çalışmalar yapıyoruz. 31 Mayıs 2021’e kadar KDV indirimi yapılması başta olmak üzere birçok konuda çalışma yürüterek üyelerimizin yanında olduk. Bu süreçte de elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz” diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, çiçekçilik ve peyzaj sektörlerinin sadece ticari yönüyle değil, kentleri yaşanabilir hale getirerek insan rehabilitasyonuna katkı sağlamasıyla da önemli olduğunu söyledi. Ankara’nın peyzajının Ankaralı üreticilerin ürünleriyle yapılması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, iklimin üretime etkisinin söz konusu edilemeyeceğini, bu konuda Moskova’nın örnek gösterilebileceğini anlattı. Dünyanın her yerinde değer gören sektörün Ankara’da da hak ettiği önemi görmesi için çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, Başkent’te tarım arazisi büyüklüğünün sektörün gelişmesi için de uygun olduğunu bildirdi. Yılmaz, “Avrupa’nın tamamı kadar endemik bitki yetiştirebilecek bir toprağa sahibiz. Ekonomik açıdan bakıldığında sanayiye hammadde sağlayabilecek potansiyele sahip çiçekçilik sektörü, yüksek katma değer ve ihracat potansiyeli taşıyor. Dolayısıyla bu sektörü kalkındırmanın ekonomiyi kalkındırmak olduğunun altını çizmek, mesleğe ve icra edenlere hak ettiği itibarı vermek gerekiyor” şeklinde konuştu.

ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer de, pandemi tedbirleri nedeniyle sıkıntı yaşayan çiçekçilik ve peyzaj sektörlerine katkı sağlamak istediklerini belirterek, peyzaj ve bitki üretimi alanlarında Ankara’da ticari faaliyet gösteren tüm iş kollarıyla temas kurmak istediklerini söyledi. Özer, “Ankaralı üreticiye pozitif ayrımcılık yapacağız” dedi.

Ankara’nın peyzaj ihtiyacına Ankaralı üreticilerin yeteceğini bildiklerini kaydeden Özer, “Ankara’nın peyzaj sektörü konusunda ciddi bir kapasitesi var. Araştırmalar sonucunda imkânların arttırılması ile gerekli teşviklerin verilmesi halinde hem Ankara’ya hem çevre illere yetebilecek seralar ve tesisler kurulabileceği sonucuna varılmıştı. Bu bilgiler doğrultusunda Ankaralı üreticilerin daha rantabl üretimler ve pazarlama alanı oluşturabilmeleri için entegre bir peyzaj tesisi için alan oluşturma fikri doğdu” açıklamalarında bulundu.

Toplantıda konuşan Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen ise peyzaj ve çiçekçilik sektörlerinin birbirlerine bağlı alanlar olduğuna dikkat çekerek, "Ekonomik çarkı döndürebilmek için birlik içinde olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan sektör temsilcileri tek tek görüş, öneri ve sorunlarını aktardı.