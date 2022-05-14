ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi”ne katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye’nin iklim ve çevre farkındalığı yüksek bir toplum olarak, doğru planlamayla dünyaya öncülük edebilecek bir ülke olduğunu belirterek, “Bunun için gıda politikalarımızı artırmak, iklim adaletini sağlamak, güçlü yenilenebilir kaynaklara yönelmek, yeni dünya hedefimizi yeşil dönüşümle sürdürmek zorundayız” dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, iklim değişikliği çerçevesinde gıdada yeniden dönüşümün masaya yatırıldığı, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (ŞEKER-İŞ) Sendikası tarafından düzenlenen "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi”nin açılışına katıldı. Ankara’da bir otelde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Yılmaz, Türkiye’de her üç kişiden birinin gıda ve gıda ile bağlantılı sektörlerde çalıştığını belirterek, bu yüksek oranın avantajlarından yararlanarak gıda konusunda bilinçlenmeye sektörlerden başlanabileceğini kaydetti. Yeşil dönüşümün devamlılığını sağlamak için gelecek yüzyılın sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, “Biz iş dünyası olarak ekonomik faaliyetleri de yakından etkileyecek iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularının farkındayız. Doğal kaynak maliyetini bilançoda göstermeden rekabet etmeyi bırakıp, dünyayı düşünerek üretim yapmamız gerektiğini tartışmaya başladık. Bir deri ayakkabı için 22 ton, bir tişört için 1,7 ton, bir fincan kahve için 200 litre su kullandığımız gerçeğini konuşmadığımız müddetçe kâr etmiş olmuyor, toprağımızdan, suyumuzdan, havamızdan yani dünyamızdan vazgeçmiş oluyoruz” dedi.

Yılmaz, yeni dönemin fırsatlarını yakalayarak, dünyada söz sahibi olabilmek için bu konuda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmek gerektiğini de sözlerine ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ŞEKER-İŞ Sendikası Başkanı İsa Gök, FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık’ın da açılışında konuştuğu zirveye çok sayıda sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.