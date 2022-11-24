ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, Çiçek Mezatı’nda

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, çiçekçiliğin ekonomik ve ticari boyutunun yanı sıra toplumların refahı ve iletişimi için de önemli bir sektör olduğunu belirterek, “Çiçekçiliğin hem şehrimiz hem de ülkemizde daha da gelişmesi için sektör temsilcilerimiz ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin İncek’te bulunan ve çiçek mezatı olarak faaliyet gösteren merkezini ziyaret etti. Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanı Emin Çimen ile sektör temsilcilerinin de açık artırma usulü çiçek alımı yapmak için bulunduğu Mezat’ta konuşan Yılmaz, çiçekçiliğin potansiyeli yüksek ve gelişmeye açık bir sektör olduğunu ifade ederek, “Çiçekçilik, diğer sektörlerin de harcı durumunda. İnsanı mutlu etmek üzerine kurulu bir alanın ticari faaliyetin, emeğin ve kazancın konusu olması çok değerli. Böyle olmasına rağmen Moskova gibi dezavantajlı iklime sahip bir bölgede bir Rus 99 dolarlık süs bitkisi kullanma bütçesine sahipken ülkemizde 10 vatandaş 1 dolarlık bütçeye sahip. Bu tüketim oranını artırmamız için sektörün dışındaki herkesin bu alanı ciddiye almasını sağlamamız gerekiyor. Ankara Ticaret Odası olarak kaldığımız yerden sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda sizleri de ATO’ya davet ederek bu konuları konuşmak istiyoruz. Sizler söyleyeceksiniz, bizler de dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı.