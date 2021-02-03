banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Dolar düşüşte...
Dolar düşüşte...

Atıl durumdaki domates serasında yılda 55 ton muz üretiyorlar

Denizli’de atıl durumdaki domates serasını satın alan 2 ortak, alanı muz serasına çevirdi. Yılda 55 ton muz üreten ortaklar yurt içinde piyasaya sürüyor.

Ekonomi 03.02.2021, 14:35
4
Atıl durumdaki domates serasında yılda 55 ton muz üretiyorlar

Denizli’de atıl durumdaki domates serasını satın alan 2 ortak, alanı muz serasına çevirdi. Yılda 55 ton muz üreten ortaklar yurt içinde piyasaya sürüyor.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde daha önce domates serası olarak kullanılan ve daha sonrasında atıl şekilde bırakılan alanı satın alan iki ortak, uzun süreli araştırmalarının ardından tüketimi ve depolanması kolay olan muzu, iklim olarak uygun olmayan kentte yetiştirmeye karar verdi. 2019 yılında faaliyete geçen serada ilk muz fidanlarını diken firma kısa sürede yılda 2 bin ağaçtan 55 ton muz üretebilir hale geldi. Girişimciler, kendi soğuk hava depolarında muhafaza ettikleri ürünleri Ege Bölgesinde ilk ve tek olma özelliğine sahip olan işleme alanlarında sarartarak satışa hazır hale getiriyor.

Türkiye’de iklim olarak Antalya ve Mersin’de yetiştirilmesi kolay olan ürünü Denizli’de yetiştirdikleri için insanların ön yargıları olduğunu belirten Ziraat Mühendisi Mesut Peynirci, “Antalya ve Mersin bölgesinde muz ile ilgili birçok tecrübem oldu. Onları şu anda Denizli’deki uygulamaya tatbik etmeye çalışıyorum. Buradaki en büyük sıkıntımız insanlardaki ön yargı ve korkuydu. Bu soğuk iklimde muz olur mu? Ama olduğunu gördük ve daha da güzel oluyor. Özellikle muzda çok az kişinin bildiği özellikler var. Örneğin muzun DNA yapısı bitkilerin içerisinde insan DNA’sına en yakın olan bitki. Fidan olduktan sonra doğuma ortalama 9 ay 15 gün gibi bir süre geçiyor. Muz seralarında çalışan kişilerin daha sıhhatli ve sağlıklı olduklarını gördüm. İçeride bulunan nem ve sıcaklık insan sağlığı için en ideal ortam” dedi.

“Etilen gazıyla sarartıyoruz ve bu şekilde satışa sunuluyor”

Seranın hemen yanında faaliyete geçirilen soğuk hava ve sarartma tesislerinde işlem gören muzlar, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Etilen gazıyla muzların sarartıldığını belirten Ziraat Mühendisi Cansu Kara, “Sarayköy’de 10 dekarlık alanda muz üretim tesisimiz var. Aynı zamanda muzu işleyemediğimiz ve sarartmamız için sarartma tesisi yaptık. Bölgedeki ilk ve tek sarartma tesisi. Soğuk hava deposu ve işleme alanımız mevcut. Muzlarımızı yaklaşık iki ayrı 25 ton toplamda 50 tona kadar hacimli depomuz var. Burada etilen gazıyla sarartıyoruz ve bu şekilde satışa sunuluyor. İç piyasa hacmi geniş olduğu için buraya satıyoruz ve satım alanı daha fazla” ifadelerini kullandı.

İşletmenin faaliyete geçme hikayesini anlatan firma ortaklarından Ersan Kaplan, ”Eski domates serası ve verimsizdi. Bu bölge o zaman kamu bankasının elindeydi ve satılık olduğunu duyunca görüşüp aldık. Domatesin dışında daha katma değerli bir şey olsun istedik. Bunun için iklime daha uygun ve önceden de araştırma yaparak muza karar verdik. Çünkü ithal yenen ve tüketimi kolay olan bir ürün. İlk yıl denemek amaçlı ektik ve bu iş olduğu için devam ettirdik. Şu anda verim veren 2 bin ağacımız var. Ortalama 50-55 ton üretimimiz var ve bunu arttırmamız mümkün. Bu bölgede olmasını farklın ürün desenlerinin çok olmaması ve katma değeri çok yüksek bir ürün. İthal gelen ve ciddi miktarda para ödeniyor. Biz hem bunu önlemek hem de memleketimize olan sorumluluğumuzu yerine getirmek istedik” diye konuştu.

Jeotermal enerji ile hem kaliteyi hem de rekolteyi artacak

Jeotermal enerji ile ürünlerde kaliteyi ve rekolteyi artırmak istediklerini belirten Kaplan, “Burada asıl amaç biz ürünü 50 ile 55 ton arası yapabiliyoruz ama doğal kaynağı yani jeotermali kullanabilsek ve buna altyapımızda müsait. O zamanda hem ürünümüzün rekoltesi artacak hem de bu yatırım daha iyi hale gelecek. Bazen kış aylarında soğuk zamanlarda kömürle ısıtmak maliyetli oluyor. Biz bunu yapmamak adına bitkiyi uyutuyoruz. Mühendislerimiz çalışıyor bu konuda ama o bize sonuç olarak daha az ürün dönüyor. Yerli muzun ana vatanına göre mikro klima yaptığımız zaman onların seviyesine yakın muz üretebiliyoruz ama biz şu konuda çok iddialıyız; bizim aromamız onlardan çok daha farklı” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16