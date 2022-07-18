Atıl araziyi lavanta üretimine kazandırdı

Adana’nın Kozan ilçesinde 1200 rakımlı kırsal Gökgöz Mahallesinde 6 dönüm araziye lavanta diken kadın girişimci bu yıl ilk hasadını gerçekleştirdi.

7 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının kadın girişimcilere verdiği destek haberleri ile köyüne lavanta bahçesi kuran Meliha Cömert (35), 6 dönüm çorak araziyi lavanta üretimine kazandırdı. Kadınların hayal ettiği ne varsa çalışarak özveri ile başarabileceğini kaydeden Cömert, intermedya ve süper intermedya cinsi ektiği lavantalarında ilk hasat olmasına karşın verimin yüksek olduğunu söyledi. Cömert; “Altı dönüm geçen yıl lavanta ekimi gerçekleştirdim. Bu yıl da ilk hasadımızı yapıyoruz. Yedi yıl öncesinde Orman İşletmesinin ve Tarım Bakanlığı’nın kadın girişimcilere hibesi vardı. O zamanlardan aklıma bu geldi. Hibe desteği için başvurmuştum ama olmamıştı. Hep bir proje olarak kalmıştı. Sonrasında kendi imkânlarımla yapmaya karar verdim. Ben bu kadar bile bir verim beklemiyordum aslında fideler bayağı küçüktü. İklimini toprağında sevdi ki beklediğinizin fazlasında bir verim almaya başladık. 1200 rakıma 5400 adet fide ektik. Çok heyecanlıyım, mutluyum. Çünkü uzun yıllardır yapmayı planladığım bir işti. Bir hayalimdi. Aslında hayalimi de gerçekleştirmiş olmanın verdiği ayrı bir mutluluk var. Umutluyum. Geleceği için umutluyum. Hem kıraç arazilerin değerlendirilmesi hem de Kozan’da bitki çeşitliliği adına iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.