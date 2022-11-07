Atık zeytin yaprakları koyun ve keçilere yem oluyor

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı devam ederken, fabrikalarda zeytinlerden ayrılan yapraklarda koyun ve keçilere yem oldu.

Burhaniye’de onlarca fabrika zeytin işlemeye başlarken, ayrılan yapraklarda çobanların yüzlerini güldürdü. Zeytinyağı fabrikalarından traktörle taşınan zeytin yaprakları koyun ve keçeleri yem oldu. Çobanlar, zeytin yaprağı ile besleme maliyetlerini düşürmeye çalıştıklarını anlattı. Her hafta yaprak aldığını anlatan Hüseyin Karaca, “Yem fiyatları çok pahalı. Haftada bir traktör dolusu yaprak alıp götürüyorum. Hayvanlarda bunu severek yiyor. Bir defa yem verirsek bir defada yaprak vererek maliyetleri düşürmeye çalışıyoruz” dedi. Şükrü Zeybek de, “ Yem fiyatları yüksek olduğundan dolayı zeytin yapraklarını değerlendiriyoruz. Yem çok pahalı. Bununla takviye yapıyoruz. Zeytin yaprağı faydalı. Hayvanlar severek yiyor. Bizim işimizi kolaylaştırıyor” dedi. Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk ise, “Yöremizde zeytin hasadı başladı. Zeytin işlenmesi sırasında ayrılan yaprakları hayan sahiplerine veriyoruz. Yem fiyatları artınca buna ilgi de arttı. Eskiden beri bunu hayvancıları veriyoruz. Ancak, bu sene ilgi çok fazla. Yaprak isteyenleri sırıya koyuyoruz. Düşük bir maliyetle bunu küçükbaş hayvan yetiştiricilerine veriyoruz. Hasattan üretici memnun olduğu gibi, hayvan yetiştiricileri de memnun” dedi.