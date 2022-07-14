Atık şeker çuvallarını ‘fındık sepetine’ dönüştürüyor

Şeker fabrikalarında paketleme sırasında kullanılan ve hijyen açısından bir defaya mahsus dolum yapılan çuvallar, belirli işlemlerden geçirilerek, fındık toplama sepetlerine dönüştürülüyor. Ordu’da üretilen çuvallar, fındık üreticiliği yapılan diğer illere de toptan olarak gönderiliyor.

Türkiye’deki faklı illerde bulunan şeker fabrikalarında kullanılan, hijyen ve sağlık açısından bir kere dolum yapılabilen çuvallar, fabrikalardan düşük bir maliyetle satın alınarak belirli işlemlerden geçiriliyor. Çuval üzerinde yapılan dikim ve ekleme işlemlerinin ardından bele bağlanmaya hazır hale getirilen atık çuvallar, çiftçilerin fındık toplamak için kullandıkları sepetlere dönüştürülüyor. Rahat kullanımı olduğu için tercih edilen, düşük maliyeti dolayısıyla ekonomik olan çuvallar, doğru saklama koşullarında 5 sezon kullanılabiliyor.

Ordu’da kullanılmış şeker çuvallarını ekonomiye kazandıran Kadir Şenol, yaklaşık 16 yıldır bu işi yaptığını, kullanılmış şeker çuvallarını Tokat, Konya, Kayseri, Amasya illerinde bulunan fabrikalardan temin ettiğini söyledi. Şenol, “Bunlar kullanılmış şeker çuvalları. Hijyen açısından fabrikalarda ikinci defa kullanılmıyor. Biz de bunları temin ederek geri dönüşüme kazandırıyoruz. Fındık toplama sepetleri yaparak, uygun fiyata satışa sunuyoruz” dedi.

“Geri dönüşüme katkı sağlıyor, ülke ekonomisine katkısı var”

Üretimde kullanılan çuvalların geri dönüşüme katkı sağladığı için ekonomiye de katkı sağladığını aktaran Şenol, “Hem bizim hem de vatandaşlar açısından güzel. Günlük tam performansta 400-500 civarında üretim yapıyorum. Talep de var, şuan fındık hasat sezonu olduğu için insanlar satın alıyor. Önceden teneke kutular ve sepetler kullanılırdı ancak onlar ağır oluyordu. Bu esnek ve hafif bir malzeme olduğu için kullanımı daha kolay oluyor” ifadelerine yer verdi.

Üretimi yapılan sepetlerin fiyatlarının uygun olduğuna değinen Şenol, “Şu anda 10-15 TL arasında satılıyor, düzgün kullanılır ve saklanırsa 5 yıl ömrü var. Şuan Ordu genelinde ve Giresun’da da yapanlar var. Bu üretilen sepetleri Giresun, Samsun, Sakarya ve fındığın olduğu her noktaya bu üründen gönderiyoruz. İnşallah bu sene fındık hasat sezonumuz da güzel geçer, üreticilerimiz ve esnafımız için bereketli olur” şeklinde konuştu.