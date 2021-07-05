Atık şeker çuvalları fındık sepetine dönüştürülüyor

Şeker fabrikalarında paketlemede kullanılan ve hijyen açısından bir kere kullanılan atık çuvallar, belirli işlemlerden geçirilerek, fındık toplama sepetlerine dönüştürülüyor. Ordu’da üretilen çuvallar, fındık üreticiliği yapılan diğer illere de toptan olarak gönderiliyor.

Türkiye’deki şeker fabrikalarında kullanılan, hijyen ve sağlık açısından bir kere dolum yapılan çuvallar, fabrikalardan düşük bir maliyetle satın alınarak belirli işlemlerden geçiriliyor. Çuval üzerinde yapılan dikim ve ekleme işlemlerinin ardından bele bağlanmaya hazır hale getirilen atık çuvallar, çiftçilerin fındık toplamak için kullandıkları sepetlere dönüştürülüyor. Kullanımı kolay olduğu için tercih edilen ve maliyeti düşük olan çuvaldan sepetlerin fiyatı ise geçen yıl 7 TL’den satışa sunuluyor.

“Eski sepetlerin yerini bunlar aldı”

Ordu’da kullanılmış şeker çuvallarını ekonomiye kazandıran Kadir Şenol, eskiden kullanılan örgü sepetlerin yerini artık çuvalların aldığını belirterek, “Bu çuvallar hijyen açısından bir kere kullanılıyor ve sonrasında da atığa çıkıyor. Biz de bunları alıp, fındık toplama sepetleri ve fındıkların altına serilen çadır yapıyoruz. Eskiden sepet vardı, şimdi onların yerini bunlar aldı. Hem daha hafif hem de maliyet olarak daha uygun. Sepet fiyatları belki 100 lira civarında ama bu çuvallar 7 liradan satılıyor. Hem toptan hem de perakende olarak satılıyor” dedi.

“Farklı illere de gönderiliyor, sezonda 15 bin adet üretim yapılabiliyor”

“Fındık olan her yere biz bunu gönderiyoruz” diyen Şenol, “Başka yapan arkadaşlarımız da var, onların piyasası farklı. Benim piyasamda Ordu il sınırları içerisi var, Giresun’a gönderiyorum, Sakarya’ya da gönderiyoruz. Ben bunu toptan yaptığım için sezonda yaklaşık 15 bin bazen ise 20 bin civarında yapıyoruz. Fındığın durumuna göre rekolte az olursa 10 binde de kaldığımız oluyor. Günlük ise yaklaşık 500 tane yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Fındık rekoltesinin yüksek olduğunda üretilen çuvaldan sepetlerin satışının da arttığını kaydeden Kadir Şenol, maliyeti düşük olduğu için insanların bunu tercih ettiğini, düzgün saklandığında yaklaşık 5 sezon fındık toplamada kullanılabileceğini sözlerine ekledi.