Atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürüyor

Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli İnfaz Koruma Başmemuru Nazım Kandemir, atık malzemeleri süs eşyalarına dönüştürüyor.

Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli İnfaz Koruma Başmemuru Nazım Kandemir, boru, demir, plastik parçalar, karton ve ağaç dalları gibi atık malzemeleri lamba ve çeşitli süs eşyalarına dönüştürüyor. Evinin bir köşesinde oluşturduğu atölyede atık malzemeleri değerlendirmeye başlayan İnfaz Koruma Başmemuru Nazım Kandemir, zamanla kendini geliştirerek çalıştığı kurumda bulunan atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmaya başladı. Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda oluşturulan atölyede zaman zaman mahkumlarla birlikte, zaman zaman ise bireysel olarak el becerisini kullanarak çalışma yapan Kandemir, bir birinden güzel işlere imza atıyor. Kurumda atıl durumda olan boru, demir, plastik parçalar, karton ve ağaç dalları gibi atık malzemeleri tek tek elden geçiren Kandemir, bu atık malzeleri lamba ve çeşitli süs eşyaları dönüştürüyor. Atık malzemelerden ürettiği bir birinden güzel süs eşyalarını kurumda değerlendiren Kandemir, bir yandan kuruma görsel güzellik katarken diğer yandan ise mahkumların el sanatı öğrenmelerine katkı sunuyor.

Atık malzemeleri süs eşyalarına dönüştürme işini uzun yıllardır severek yaptığını ifade eden Nazım Kandemir, bu sayede hem süs eşyası ürettiklerini hem de atıl malzemeleri geri dönüşüme kazandırdıklarını söyledi. Boru, demir, plastik parçalar, karton ve ağaç dalları başta olmak üzere buldukları tüm atık malzemeleri dönüştürmeye çalıştıklarını kaydeden Kandemir, mahkumlarında zaman zaman dahil olduğu çalışmalar sonucunda bir birinden güzel lamba ve çeşitli süs eşyaları ürettiklerini ifade etti.