Atık gıdalar sokak hayvanları için mamaya dönüşecek

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılamaya yönelik belediye tarafından kurulan Mama Üretim Tesisi’ni ziyaret ederek deneme çalışmalarını takip etti.

Turgutlu Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde kurulan Mama Üretim Tesisi’nde kamu kurum ve kuruluşları ile restoranlardan toplanan atık gıdalar makinelerde işlenerek mamaya dönüştürülecek. Üretilen mamalarla sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı sağlanmış olacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, meclis üyeleri Muhammet Naci Tunçel ve Olcay Özsürücü ile birlikte Mama Üretim Tesisi’ni ziyaret etti. Başkan Çetin Akın ve beraberindeki heyet, denemelerin yapıldığı mama üretim çalışmalarını inceleyerek ekiplerden süreç hakkında bilgi aldı.

Başkan Çetin Akın, Mama Üretim Tesisi’nin ardından Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nde devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Mama Üretim Tesisi sayesinde hem sokak hayvanlarının mama ihtiyacının karşılanacağını hem de tasarruf sağlanacağını ifade eden Başkan Çetin Akın, “Turgutlu’muzda sokakta yaşayan can dostlarımız için Mama Üretim Tesisi’mizi faaliyete geçireceğiz. Atık gıdaların geri dönüşümüyle oluşturulan mamaların deneme çalışmasını gerçekleştirdik. Bu önemli projemiz ile hem can dostlarımızın ihtiyacını karşılayacağız hem de tasarruf edeceğiz. Sevimli dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.