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Atakum Belediyesi AtaMarket Gıda Bankası dayanışması büyüyor

Atakum Belediyesi’nin 2020 yılının Ekim ayında hizmete açtığı Karadeniz’in ilk gıda bankası AtaMarket’in yararlanıcı sayısı 630’a yükseldi. 3 bin 490 alışverişin yapıldığı AtaMarket Gıda Bankası’nda 66 bin 310 adet ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştı. AtaMarket, yardımseverlerin bağışları ile edindiği 200 kalem gıda, temizlik ve giyim ürününü raflarına taşıyor.

Ekonomi 13.01.2022, 14:40
Atakum Belediyesi AtaMarket Gıda Bankası dayanışması büyüyor

Atakum Belediyesi’nin 2020 yılının Ekim ayında hizmete açtığı Karadeniz’in ilk gıda bankası AtaMarket’in yararlanıcı sayısı 630’a yükseldi. 3 bin 490 alışverişin yapıldığı AtaMarket Gıda Bankası’nda 66 bin 310 adet ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştı. AtaMarket, yardımseverlerin bağışları ile edindiği 200 kalem gıda, temizlik ve giyim ürününü raflarına taşıyor.

Pandemi döneminde dağıttığı gıda kolileri ile işsiz, aşsız kalan Atakumlularla yardım eli uzatan Atakum Belediyesi’nin 2020 yılında dayanışmayı kalıcı hale getirmek için hizmete açtığı AtaMarket Gıda Bankası’nda yararlanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin en önemli sosyal dayanışma projelerinden biri olan AtaMarket’te yararlanıcı sayısı 2021 yılında 630’a ulaştı. İhtiyaç sahibi olduklarını belgeleyerek AtaKart kullanıcısı olan yararlanıcılar, bu süreçte AtaMarket Gıda Bankası’ndan 3 bin 490 kez alışveriş yaptı, 66 bin 310 ürün aldı. 200 kalem gıda, temizlik ve giyim malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran AtaMarket’te yaklaşık üç ayda en çok tercih edilen ilk beş ürün sıvı yağ, şeker, çay, kahvaltılık ürünler ve pirinç oldu. AtaMarket’in mevcut yararlanıcılarının aylık puan limitleri, belgeledikleri ihtiyaç sahipliği durumlarına göre 90 ila 300 puan arasında değişiyor. İhtiyaç sahipleri, AtaMarket Gıda Bankası’nda 492 bin 209 puanlık ürüne erişim sağladı.

Başvurular yönetmeliğe göre değerlendiriliyor

Gıda Bankası’ndan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, AtaMarket’in internet sitesinde listelenen belgeleri toplayıp, başvuru formunu doldurarak Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ulaştırıyor. Değerlendirme Komisyonu’nda, Atakum Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliği’ne göre belgeleri incelenen vatandaşlara aylık alışveriş puanı tanımlanıyor ve bu puan AtaKartlarına yükleniyor. Yararlanıcı olmaya hak kazanan Atakumlular, AtaKartlarına her ay yüklenen puanlar ile AtaMarket Gıda Bankası’ndan alışveriş yapabiliyor. İlgili ay içinde kullanılmayan puanlar bir sonraki aya devretmiyor. İhtiyaç sahipleri, kartları ile AtaMarket’in raflarında yer alan gıda, temizlik ve giyim ürünleri arasından dilediğini alabiliyor. Yararlanıcıların, hak sahipliğini devam ettirebilmeleri için başvuru sırasında sundukları evrakları her altı ayda bir yeniden Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ulaştırması gerekiyor. AtaKart sahiplerinin güncel durumları, yenilenen evraklar ile birlikte Değerlendirme Komisyonu’nda incelenerek Atakum Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliği’ne göre hak sahipliğine devam edip edemeyeceğine karar veriliyor.

Bağışçılara vergi avantajı sağlıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” sözünden yola çıkarak Atakum Belediyesi’nce kurulan Karadeniz’in ilk gıda bankası AtaMarket, veren el ile alan elin birbirini görmediği örnek bir dayanışma sistemi olma özelliğini taşıyor. İhtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen Samsunlu yardımseverler, Atakum Belediyesi’nin gıda bankacılığı paydaşı olan Özgür Bölüşüm Derneği’ne gıda, temizlik ve giyim ürünlerinin yanı sıra nakit bağışta bulunabiliyor. Dernek tarafından kayıt altına alınan tüm bağışlar, AtaMarket Gıda Bankası’nın rafları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuluyor. Ticari faaliyet yürüten kişi ya da kurumlar, ticaretini yaptıkları ya da sosyal sorumluluk amacıyla satın aldıkları gıda, temizlik ve giyim ürünlerini, Özgür Bölüşüm Derneği’ne, “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır” ibareli fatura keserek belge karşılığında bağışlayabiliyor. Bağışa konu olan ürünlerin maliyet bedeli, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/10. maddesi uyarınca gelir ya da kurumlar vergisine tabi işletmeler tarafından gider gösterilebiliyor. Bu mevzuat kapsamında AtaMarket’e yapılan bağışlar, yardımseverlere vergi avantajı sağlıyor. AtaMarket Gıda Bankası’na nakdi bağış yapmak isteyenler bağış bedelini, Özgür Bölüşüm Derneği’nin hesabına havale ya da EFT yoluyla ulaştırabiliyor.

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