banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi

Asya’nın en büyük elma üreticisi olmayı hedefliyorlar

Avrupa’nın en büyük tek parça elma yetiştiricilerinden biri olan Engin Tarım ile Hindistan’ın önde gelen taze meyve şirketlerinden biri olan IG International Ortak Girişim anlaşması imzaladı. Hindistan’ın en büyük elma üreticisi olma hedefiyle yapılan anlaşma kapsamında, 3 yılda 5 ana elma çeşidinde 50 bin ton üretim kapasitesine sahip yatırım yapılacak.

Ekonomi 15.04.2022, 11:42
Asya’nın en büyük elma üreticisi olmayı hedefliyorlar

Avrupa’nın en büyük tek parça elma yetiştiricilerinden biri olan Engin Tarım ile Hindistan’ın önde gelen taze meyve şirketlerinden biri olan IG International Ortak Girişim anlaşması imzaladı. Hindistan’ın en büyük elma üreticisi olma hedefiyle yapılan anlaşma kapsamında, 3 yılda 5 ana elma çeşidinde 50 bin ton üretim kapasitesine sahip yatırım yapılacak.

Tarım ihracatında atağa kalkan Türkiye, tarım üretiminde de global anlaşmalara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda son işbirliği Engin Tarım’dan geldi. Türkiye ve Avrupa’nın en büyük tek parça elma yetiştiricilerinden Engin Tarım, Hindistan’ın lider konumdaki taze meyve şirketlerinden biri olan IG International ile Ortak Girişim anlaşması imzaladı. Yapılan açıklamaya göre, anlaşmayla Hindistan’ın en büyük elma yetiştiricisi olmayı hedefleyen IG ve Engin Tarım, Hindistan’ın iklim, altyapı ve çevre koşulları elma yetiştiriciliğine en uygun bölge olan Himachal Pradesh ve Uttarakhand bölgesini üretim üssü yapacak. İki şirket, önümüzdeki 3 yılda 5 ana elma çeşidinde 50 bin ton üretim kapasitesine sahip yatırımı gerçekleştirecek.

’’Yaygın ağı kapsayacak’’

IG International Genel Direktörü Tarun Arora, Engin Tarım ile işbirliğine imza atmış oldukları için mutluluk duyduklarını söyledi. Arora, “Şirket ile olan birlikteliğimiz için son derece heyecanlı ve mutluyuz. Elma dünya genelinde en çok tüketilen ürünlerin başında gelmektedir. Şirket olarak, yıllardır ürün portföyümüzü beğeni ile takdir eden elma tutkunlarına, her dönem en iyi meyveleri sunuyoruz. Bu ortaklık ile birlikte tüm müşterilerimize çok daha yüksek miktarda, kalitede ve daha yaygın bir ağı kapsayacak şekilde ürünlerimizi sunabiliyor olacağız. Ortaklığımız, Hindistan pazarında en lezzetli ve kaliteli elmanın adresi olacak” ifadelerini kullandı.

’’Sürekli büyüyen pazar’’

Engin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Seyda Ertuğ, Türkiye’den Hindistan’a yapılan ilk elma ihracatından yıllar sonra bugün artık Türkiye menşeili elmaların, durmaksızın büyüyen ve gelişen Hindistan pazarının en önemli elma kaynağı haline geldiğini söyledi. Ertuğ, “Hindistanlı şirket ile kurduğumuz ortaklığı duyurmaktan, paylaşmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bu anlaşmanın bir tarafında Hindistan’ın, tedarik, satış, dağıtım ve ihracat alanlarında açık ara pazar lideri, dünyanın sayılı taze meyve şirketlerinden birisi olan Hindistanlı şirket bulunuyor. Diğer tarafında ise Avrupa’nın en büyük tek parça elma yetiştiricisi ve Hindistan’a ülkemizden ihraç edilen elmaların yetiştirilmesinde lider konumdaki şirketimiz var. Tarıma aşık bu iki firmanın güçlerini birleştirmesiyle çok daha güzel işlere imza atılacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

’’Sektöre yeni soluk’’

Bu anlaşmanın bu kapsamda yapılan ilk anlaşma olduğunu anlatan Ertuğ, “Hindistan’da kurduğumuz ortak girişim şirketi, iki şirketin işbirliklerini resmi hale getirdi ve güçlendirdi. Dünyanın iki önemli merkezi noktasında bulunan her iki lider firma, müşterilerine yüksek kalitede taze meyve ürünlerini sunmaya devam ederken, üretim ve pazarlamada bilgi birikimlerini bir araya getirerek yenilikçi ve devrim niteliğinde projeler üzerinde çalışmalarını sürdürecek” diye konuştu.

Bu yeni ortaklığın dünya taze meyve & sebze sektörüne yeni bir soluk getireceğini anlatan Ertuğ, “Bu anlaşmanın birçok yeni işbirliklerine ilham vereceğine inanıyoruz. Ortaklığımızın Hindistan ve Türkiye için önemli katma değer üreteceğine inanıyor, henüz yeni başladığımız bu yolculukta yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 33 47
11. Kayserispor 33 42
12. Kasımpaşa 32 41
13. Sivasspor 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Rizespor 33 30
18. Altay 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
10°
açık