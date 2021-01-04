Asya borsalarında yükselişler dikkat çekiyor

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.



Bu sabah Asya borsalarında Çin ve Güney Kore'deki yükselişler dikkat çekerken, ABD vadelileri yatay. Dolar'daki değer kaybının da yeni yılda da devam ettiğini gözlemliyoruz. Yarın Georgia'da gerçekleştirilecek Senato seçimleri takip edilecek önemi bir gelişme olarak ajandada yer alıyor. Veri ajandasında ise küresel çapta PMI verileri, ABD tarım dışı istihdam ve Euro Bölgesi enflasyon rakamları yer alıyor. Bunların dışında küresel çapta toplu aşılama süreci de devam ediyor. Yurtiçi tarafta ise sabahtan aralık ayı enflasyon rakamları takip edilecek. Haftaya pozitif bir görüntüyle başlayan TL'nin, ülke risk primimizdeki iyileşmeye trendinin sürdüğü ortamda enflasyon verisi sonrasında da yükselişini sürdürebileceğini düşünüyoruz. TL'deki değer kazanımlarına paralel BIST100 endeksinin de güne %0,5'e yakın alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Alınan tedbirlerin ardından günlük vaka sayılarının 10binin altına kadar düşmesi de olumlu haber akışı olarak izlenirken, özel büyük bankaların 2021 beklentilerini açıklayacağı haftada BIST100 endeksi bankacılık hisseleri öncülüğünde bugün 1.500 seviyesini hedefleyebilir.