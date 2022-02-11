Assan Panel, Risk Yönetim Sistemi’ni tescilledi

Yalıtımlı panel sektörünün küresel ölçekte en önemli üreticilerinden Assan Panel, ISO 31000 Belgesi almaya hak kazandığını duyurdu.

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye’de sektörünün öncü kuruluşlardan biri olan Assan Panel, etkin risk yönetimi ve bu alanda sahip olduğu sistematik ile ISO 31000 Belgesi almak için gerekli olan süreçleri başarıyla tamamlayarak, bu belgeyi sektöründe ilk kez alan markalardan biri oldu.

Yapılan açıklamaya göre, tüm iş süreçlerini “Sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz” mottosuyla yürüten Assan Panel, kurumsal yapısının her alanında uyguladığı sürdürülebilir yönetim anlayışının bir çıktısı olarak almaya hak kazandığı ISO 31000 Belgesi ile yönetim sistemi performansı, operasyonel verimlilik ve üst düzey risk yönetim çalışmalarını analiz etme ve risklerle ilgili aksiyonlar alma konusunda sistematik bir yapısı olduğunu tescilledi.

Yalıtımlı panel sektöründe ISO 31000 Belgesi alan ilk firma olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, “Sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz, mottomuzdan hareketle, sektörümüzde, üretim, kalite, ihracat alanlarında standartların oluşmasında önemli rol oynuyoruz. Uluslararası standartlardaki üretim anlayışımız ve Ar-Ge odağımız sayesinde Türkiye, Ürdün ve Azerbaycan’daki üretim tesislerimizden dünyanın 85 ülkesine ihracat yapıyoruz. Bu başarımızın temelinde kurumsal yönetim geleneğimiz ve etkin risk yönetimimiz bulunuyor. Sektörümüz operasyonel ve finansal anlamda yüksek riskler taşıyor. Şirket olarak, riskleri azaltmaya ve risk yönetimini şirketimizin her kademesinde etkin şekilde yapılandırmaya dikkat ediyor, şirketimiz bünyesinde risk yönetimini bir kurum kültürü haline getirecek çalışmalara ağırlık veriyoruz. Tüm çalışanlarımızın da katkılarıyla almış olduğumuz bu belge yaptıklarımızın doğruluğunu kanıtlar nitelikte. ISO 31000 Belgesi, varolan riskleri ya da ileride karşılaşabileceğimiz risklerinin neler olacağını belirleme, bunları analiz etme, değerlendirme konusundaki yetkinliğimizi gösteriyor. Tüketicilerimiz ve iş ortaklarımız için daha iyisini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.