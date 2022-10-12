Assan Panel, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası aldı

Kibar Holding grup şirketlerinden sandviç panel sektörünün önde gelen kuruluşlarından Assan Panel, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası’nı aldı. Şirket böylece her koşulda müşterilerine kesintisiz ve profesyonel hizmet sunmaya devam edeceğini de belgelendirmiş oldu.

Ürün ve hizmet kalitesini en üst seviyeye taşıma hedefi ile faaliyetlerini sürdüren Assan Panel, karşılaşılabilecek en zorlu şartlarda dahi iş sürekliliğini esas alan İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazandı. Şirket açıklamasında sektörde bu sertifikanın tek sahibi ve iş süreçlerinin aksamasına sebep olabilecek herhangi bir durum karşısında kesintisiz hizmet sağlayabilecek kabiliyette olduğunun belgelendirildiği bildirildi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Assan Panel’in Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, “Şirket olarak müşterilerimize her zaman daha iyi hizmet sunmak adına teknolojik ve yönetimsel anlamda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor, şirket yapımıza, kültür ve değerlerimize uygun bulduğumuz uygulamaları ivedilikle gündemimize alıyoruz. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası da en zorlu şartlarda dahi kesintisiz hizmet sağlamak adına çok önem verdiğimiz bir konuydu ve bugün sektörümüzde bir ilk olarak bu sertifikayı aldığımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Akar, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Mevcut ve olası tehditlerin belirlenerek yönetilmesi, kriz sırasında kritik fonksiyonların devamının desteklenmesi, iş sürekliliği için sistematik bir yaklaşımın sağlaması gibi bir kurum için hayati önem taşıyan alanlarda fayda sağlayan Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası ile yönetim kabiliyetimizi, sektör hakimiyetimizi ve gücümüzü de bir kez daha ispatlamış olmak bizim için gurur verici.”