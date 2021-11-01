Assan Hanil'de üst düzey atama

İSTANBL (AA) - Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren otomotiv tedarik sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Hanil'de, sektörün deneyimli ismi Yücel Çakıroğlu, Assan Hanil'in Üretim Mühendisliği yapılanmasında direktör olarak görev yapacak.

Assan Hanil'den yapılan açıklamaya göre, şirket, kadrosunu uzman isimlerle güçlendiriyor.

Otomotiv sektöründe uzun süreler yurt içinde ve ışında üst düzey yöneticilik görevlerini başarıyla yürüten Çakıroğlu, Assan Hanil'de Üretim Mühendisliği Direktörü olarak göreve başladı.



Profesyonel çalışma hayatına 2001 yılında Arçelik'te başlayan Çakıroğlu, sırasıyla 2004-2007'de Toyota Motor Europe-Belçika'da Kıdemli Mühendis, 2007-2009'da Toyota Motor Japan'da ICT olarak çalıştıktan sonra 2009-2013'te İngiltere'deki Toyota fabrikasında yeni araç modellerinin devreye alınmasında yöneticilik yaptı. 2014-2017'de Türkiye Toyota'da plastik parça üretim hatlarının kurulumu ve devreye alınmasında yöneticilik yapan Çakıroğlu, boya bölümünde de yöneticilik görevinde bulundu. 2017-2020'de İngiltere'de Jaguar LandRover firmasının tüm fabrikalarından sorumlu sürekli gelişim üst düzey yöneticisi olarak kariyerine devam etti.



Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Çakıroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konstrüksiyon tasarımı üzerine yüksek lisans yaptı. Çok iyi seviyede İngilizce ve Japonca bilen Çakıroğlu, evli ve ikiz babasıdır.



