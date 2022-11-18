Assan Hanil ve Uludağ Üniversitesi’nden iş birliği

Otomotiv sektörünün global ölçekte önemli tedarikçilerinden Assan Hanil ile Uludağ Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında şirket ve üniversite ortak projeler üretecek ve üniversite, şirketin Ar-Ge çalışmalarına akademik destek verecek.

Kibar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren otomotiv tedarik sektörü üreticisi Assan Hanil ve Uludağ Üniversitesi, üniversite & sanayi iş birlikleri için örnek teşkil edecek bir protokole imza attı. İş birliğinin imza töreni Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner’in katılımı ile gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında otomotiv endüstrisinde araç hafiletme çözümlerinin arttırılması, yeni uygulama alanlarının keşfedilmesi, kompozit malzemelerin geliştirilmesi, 3D yazıcılar ile seri üretime yönelik metod ve teknolojilerin geliştirilmesi, elektrifikasyon uygulama alanlarının farklılaştırılmasına yönelik ortak projeler üretilmesi amaçlanıyor. Öte yandan şirket yöneticileri de sektördeki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak gençlerin eğitimine destek olacak.

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner iş birliği ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Üniversite & sanayi iş birliklerini her iki taraf olduğu kadar sektörümüz için de oldukça kıymetli buluyor ve bu alana özen gösteriyoruz. Uludağ Üniversitesi gibi ülkemizin köklü bir üniversitesi ile anlamlı bir iş birliğine imza atmış olmaktan son derece mutluyuz. 2010 yılından beri son derece donanımlı bir Ar-Ge Merkezi’ne sahibiz. Kendi teknolojisini üreten bir şirket haline geldik. Bursa Uludağ Üniversitesi ile ilk kez bir iş birliği protokolü yapacağız. Bizleri bu sürece dahil eden üniversite yöneticilerine teşekkür ediyor, birlikte kıymetli projelere imza atacağımıza inanıyoruz. İş birliğimizin herkes için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Bilgi ve donanımlarını iş dünyası ile paylaşmak istediklerini belirten Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bilime, Ar-Ge’ye ve yeniliğe açık firmalar ile yoğun görüşmeler yapıyoruz. Gelişim tabii ki bir günde olmuyor. Karşılıklı tanışma, fikirleri anlatma ve ortak bir çalışma ortamı oluşturmaya gayret ediyoruz. Verilen emeklerin karşılığını da hayata geçen ve başarılı olan projeler ile almaya başladık. Sanayicilerimizle her anlamda aynı havayı solumaya çalışıyoruz. Ortak projeler için ciddi miktarda destekler ayırıyoruz. Bir arada olmak, ortak bir hedef doğrultusunda çalışmak için adımlar atmak gerek üniversitemizi gerekse de iş dünyası temsilcilerini güçlendiriyor” dedi.