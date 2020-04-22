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Assan Alüminyum ’En İyi İşverenler’ listesine girdi

ASSAN ALÜMİNYUM GENEL MÜDÜRÜ GÖKSAL GÜNGÖR

Assan Alüminyum ’En İyi İşverenler’ listesine girdi

ASSAN ALÜMİNYUM GENEL MÜDÜRÜ GÖKSAL GÜNGÖR

22 Nisan 2020 Çarşamba 10:57
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Assan Alüminyum ’En İyi İşverenler’ listesine girdi

Yassı alüminyum sektörünün global ölçekte en önemli aktörleri arasında yer alan Assan Alüminyum, bağımsız araştırma ve danışmanlık kurumu Great Place to Work Enstitüsü tarafından ödüllendirildi. Assan Alüminyum, sektöründe ’En İyi İşverenler’ listesine giren ilk şirket olduğu belirtildi.

Kibar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye ve Avrupa’nın önemli alüminyum levha ve folyo üretim şirketlerinden Assan Alüminyum, insan kaynağına yaptığı yatırım ve sahip olduğu çalışma kriterleri dolayısıyla Great Place to Work / En İyi İşveren olmaya hak kazandığını duyurdu.

30 yılı aşkın süredir küresel çapta sektör ayrımı olmadan tüm ölçeklerdeki şirketlere mükemmel iş yerlerini inşa etmeleri konusunda danışmanlık hizmeti veren bağımsız kuruluş Great Place to Work Enstitüsü, aynı zamanda güçlü kurum kültürüne sahip ve çalışanları tarafından en iyi işveren olarak tanımlanan şirketleri ödüllendiriyor. Great Place to Work Enstitüsü’nün yüksek güven kültürüne sahip harika iş yeri kriterlerini sağlayan Assan Alüminyum, sektöründe Great Place to Work unvanını alan ilk şirket olduğu belirtildi.

En İyi İşverenler 2020 listesinde yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, "Güvenilirlik, şirketimizin temel değerlerinden biri. Bu ilke üretimden ihracata, insan kaynaklarından müşteri ilişkilerine kadar her alanımızda bize yol gösterici oluyor. Yüksek güven kültürüne sahip iş yeri kriterlerini yerine getirerek Great Place to Work olmamız, bu alanda gösterdiğimiz çabanın ne denli isabetli olduğunu gösteriyor. Assan Alüminyum Ailesi olarak kurum kültürümüzü güçlendirme çalışmalarımız devam edecek. Sürdürülebilirliği odağımıza aldığımız bu dönemde, ekibimizin gelişimini ve iş yerindeki mutluluğunu artıracak projelere imza atacağız." açıklamasında bulundu.

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