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Assan Alüminyum ALUEXPO Fuarı’na katıldı

Alüminyum folyo üretim kapasitesiyle en büyük üreticilerden biri olan Assan Alüminyum, 3-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ALUEXPO Fuarı’na katıldı. Dünyanın dört bir yanından alüminyum sektör temsilcilerini buluşturan fuarda şirket, sürdürülebilirlik odaklı yatırım ve faaliyetlerine dikkat çekti.

Ekonomi 07.03.2022, 10:46
Assan Alüminyum ALUEXPO Fuarı’na katıldı

Alüminyum folyo üretim kapasitesiyle en büyük üreticilerden biri olan Assan Alüminyum, 3-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ALUEXPO Fuarı’na katıldı. Dünyanın dört bir yanından alüminyum sektör temsilcilerini buluşturan fuarda şirket, sürdürülebilirlik odaklı yatırım ve faaliyetlerine dikkat çekti.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen ve alüminyum sektörünün küresel ölçekte en önemli 3 organizasyonundan biri olarak gösterilen Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı ALUEXPO, 3-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Yerli ve yabancı 350 firmanın katılım sağladığı fuarda Assan Alüminyum, 396 metrekarelik standında sektör temsilcileri ile buluştu. Alüminyumun yüzde 100 geri dönüştürülebilir özelliğiyle sürdürülebilirlik alanına sağladığı katkıya da dikkat çeken Assan Alüminyum, fuarda sürdürülebilir faaliyetlerini odağına aldı.

“ALUEXPO Fuarı ve ALUS’10 global pazar için en önemli platformlardan biri”

3-4 Mart tarihlerinde, ALUEXPO Fuarı ile eş zamanlı olarak 10’uncu Uluslararası Alüminyum Sempozyumu ALUS’10 da gerçekleşti. Alüminyum sanayii temsilcileri ve akademinin bir araya gelmesi için önemli bir uluslararası platform olan ALUS’un Yürütme Kurulu Başkanlığını Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör yürüttü.

ALUEXPO Fuarı’nın uluslararası iş birliği potansiyelini artırması, alüminyumun doğru tanıtımı için fırsat oluşturması açısından büyük önem taşıdığını belirten Göksal Güngör, “ALUEXPO Fuarı global pazar için en önemli platformlardan biri, alüminyum üretici ve tedarikçileri için önemli bir buluşma noktası. Alüminyum özellikle sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunan özellikleri sayesinde dünyada birçok sektörde tercih edilen hammadde olarak kullanılan bir malzeme. Bu fuarı müşterilerimizle iş birliklerini görüştüğümüz ve geliştirdiğimiz önemli bir platform olarak görüyoruz. Fuarda ana değerlerimiz güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe, ayrıca sürdürülebilirlik odaklı yeni yatırımlara dair önemli mesajlar vererek farkındalık oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım planı

Verilen bilgiye göre, son iki yılda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde yatırım yapan şirket, 2024’e kadar yeni yatırımlarla yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirerek üretim kapasitesini 360 bin tonun üzerine çıkarmayı planlıyor. Şirketin karbon ayak izini azaltma hedefine de önemli katkı sağlayacak bu yatırımlar ile farklı pazar segmentlerine üretim yaparak, esneklik marka değeri ile etkin risk yönetimini ön plana çıkaracak.

Şirket olarak iş süreçlerini sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde, ‘Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz’ felsefesi ile planladıklarını ifade eden Güngör, “Şirketimizin sürdürülebilirlik taahhüdü, küresel sürdürülebilirlik hedeflerini bir yükümlülük olarak değil, kurumsal ilkeleri olarak benimsemesidir. Bu nedenle ana değerlerimiz güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik iş planlarımızın odağında yer alıyor. Manavgat’ta yenilenebilir enerji üretim tesisimiz bulunuyor. Bu tesis ile Tuzla ve Dilovası’ndaki üretim tesislerimizin yıllık elektrik enerji tüketimine eş değer temiz enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Temiz enerji üretimiyle kapsam 2 emisyonlarının tamamının dengelenmesine olanak sağlayan, uluslararası tanınmışlığa sahip I-REC (International Renewable Energy Certificate) belgelerini de aldık. Ek olarak Dilovası tesisine entegre, geri dönüşümü sonsuz kez ve yüzde 100 oranda mümkün olan alüminyumun geri kazanılabileceği bir geri dönüşüm tesisimiz de mevcut. Yatırımlarımız da sürdürülebilirlik ilkemiz etrafında planlanıyor ve planlanan takvime uygun şekilde hayata geçiriliyor. Sürdürülebilirlik doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir çıktısı olarak, global alüminyum sektörü inisiyatifi ASI’dan (Aluminium Stewardship Initiative) hem Tuzla ve Dilovası üretim tesislerimiz, hem de geri dönüşüm tesisimizin sürdürülebilirliğini tescil edici nitelikte olan Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası’nı da aldık. ASI global alüminyum sektörü tarafından kabul edilen ve tüm değer zinciri için sürdürülebilirlik çerçevesini belirleyen önemli bir inisiyatif. Bu sertifikayı Türkiye’de alan ilk ve tek alüminyum firması olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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