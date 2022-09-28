Asrın projesinde son rötuşlar

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen, 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen ve ‘asrın projesi’ olarak adlandırılan yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Ordu etabında çalışmalar neredeyse bitti. Proje sayesinde bölgenin marka değeri yükselirken, mahalleliler ise yıllardır bu yolun özlemini çektiklerini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in, Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu’nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek. Projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı olacak.

50 ili ilgilendiriyor, Rusya, Gürcistan ve Ukrayna’ya kent üzerinden ithalat ve ihracatın önü açılacak

Dolaylı şekilde yaklaşık 50 ilgilendiren toplam maliyeti de 1 milyar liranın üzerinde olan proje ile Karadeniz’in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz’e açılacak. Ordu’dan, Akdeniz Bölgesi’ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan Karadeniz-Akdeniz Yolu, ithalat ve ihracat açısından da önemli bir rol üstlenecek.

“Ticaretin hızlanacağı düşünüyoruz”

Altınordu Karaağaç Mahallesi Muhtarı Kadir Kır, yolun ekonomik ve zaman açısından çok tasarruflu olduğunu belirtti. Ülkeye katkı sunacak olan projenin son aşamaya geldiğini söyleyen Muhtar Kır, “Çalışmalar bildiğimiz kadarıyla bitirilmek üzere, çok kısa bir süre içerisinde biteceğini düşünüyoruz. Ekonomik anlamda ve zaman açısından birçok tasarrufu var. Bölgemize katkısı çok fazla bir yol. Bu, düşünülen güzel bir projeydi, bölgeye ve ülkemize katkısı olan bir proje. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Sivas’ı örnek verecek olursak evveliyatta çok uzun süreli bir ulaşım sağlanıyordu ancak şimdi kısa bir süre içerisinde Sivas’a geçiliyor. Bu bölgeye sanayi yapılanması olduğundan dolayı ticaretin de hızlanacağı düşünüyoruz” dedi.

“Hem Akdeniz’deki ticaret hem de Ordu’daki ticaret açısından değeri anlatılamayan bir proje”

Mahalle sakinlerinden Sinan Yenilmez, yol projesi ile ilgili şunları söyledi:

“Ordu ve Ordu’nun geleceği için değeri biçilemez bir yatırım. Hem Akdeniz’deki ticaret hem de Ordu’daki ticaret açısından değeri anlatılamayan bir proje. Hem zaman tasarrufumuz oluyor hem de yakıt tasarrufumuz oluyor. Her yönüyle artıları çok fazla. 2004 yılında Topçam Barajı inşaatı başlayınca bu yolun ilk temeli atılmıştı. İlerleyen zamanlarda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in projede çabaları çok oldu ve hayata geçirdi.”

“Ülkemiz son yıllarda yol cennetine döndü”

Satuk Buğra Yenilmez, “Haritayı açıp karşımıza baktığımızda Türkiye coğrafyasının zaten doğal bir yol olduğunu fark ediyoruz. Avrupa’yı Asya’ya bağlayan, Asya’yı Afrika’ya bağlayan doğal bir geçit şeklindedir. Bunu değerlendirmek ülkemizde yaşayanların boynunun borcuydu, uzun bir süredir bu ülkenin bu geçiş güzergahında olmasının faydalarından fazla yararlanamadık. Dünya çapında konjonktür bunu bize zorunlu kıldı. İpekyolu’nun yeniden yapılıyor olması, Batı’nın biraz daha hegemonyasının kırılabiliyor olması bu devrin aslında bu güzergahları yenilemek için tam vakti olduğunu gösteriyor. Sağ olsun hükumetimiz ve devletimiz yerel çapta ve devlet çapında ülkeyi adeta yol cennetine dönüştürdü. Bir yerden yol ve ticaret güzergahı geçiyorsa orası güzelleşir, insanları da ihya olur. Bu toplumun da artık ihya olma vakti gelmişti, bunu bekliyorduk. İnşallah bize ve bizden sonraki nesillere faydalı olacak” ifadelerini kullandı.