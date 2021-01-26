ASO’dan uzaktan eğitime tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlatılan, “Küçük Parmaklar” tablet dağıtım kampanyası kapsamında, Ankara Sanayi Odası da Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne klavyeli tablet bağışında bulundu.

Kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak tabletler, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’a teslim edildi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, tüm dünyayı etkileyen pandeminin yaşantımızda çok ciddi değişikliklere yol açtığını belirterek, özellikle eğitim sisteminin başka bir boyuta evrildiğine dikkat çekti. Uzaktan eğitimin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Özdebir, “Ancak dezavantajlı ailelerimizin çocukları bundan yeteri kadar istifade edemedi. Eğitimde fırsat eşitliği tüm çocuklarımızın hakkı. Dar gelirli ailelerimizin çocuklarının gerek bilgisayarlarının, gerekse internet erişiminin olmaması bizleri son derecede üzdü. Buna yönelik bir takım katkı arayışları düşünürken Odalar Birliğimizin bu kampanyası gündeme geldi ve biz de büyük bir memnuniyetle bunun içinde yer aldık. Bugün teslim ettiğimiz klavyeli bu tabletlerin Milli Eğitim Müdürlüğümüz kanalıyla en doğru yerlere ulaştırılacağına inanıyoruz. Tüm çocuklarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ise Ankara’da maddi yetersizliğinden dolayı canlı derslere katılamayan 63 bin civarında öğrenci tespit ettiklerini belirtti. Bu öğrencilerin ailelerini gelir durumuna göre derecelendirdiklerini kaydeden Akpınar, "Gerek Odalarımız, gerekse hayırseverlerden gelen tablet ve bilgisayarları yaptığımız öncelik sıralamasına göre dağıtıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin sayısını Bakanlığımıza da bildirdik. Eksik olanları da Bakanlığımızın katkılarıyla tamamlayıp çocuklarımızın kayıpları olmaması, derslere katılabilmesi için temin edeceğiz. Ankara Sanayi Odamıza da verdiği bu destekten dolayı hem öğretmenlerimiz hem de çocuklarımız adına çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.